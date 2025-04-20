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Bayram denetimlerinde 2 bin 195 işletmeye ceza

Bayram denetimlerinde 2 bin 195 işletmeye ceza

Ali Kürşat Büyükada
04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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2024 yılının ilk 3 aylık sürecinde 4 bin 510 gıda üretimi ve satışı yapan işletmeye idari para cezası uygulanırken 2025 yılının ilk 3 ayında 6 bin 105 işletmeye para cezası uygulanarak yeni bir rekor kırıldı.
2024 yılının ilk 3 aylık sürecinde 4 bin 510 gıda üretimi ve satışı yapan işletmeye idari para cezası uygulanırken 2025 yılının ilk 3 ayında 6 bin 105 işletmeye para cezası uygulanarak yeni bir rekor kırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Denetim ekipleri geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi mart ayında 117 bin 304 adet resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 2 bin 195 işletmeye 180 milyon 577 bin 344 TL para cezası uygulandı. Özellikle bayram şekeri, kolonya, şerbetli tatlılar ve ikramlık ürünlerin üretimi ve satış aşaması kontrol edildi.


66'SI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gıda kontrolörleri yaptıkları denetimler sonucunda halk sağlığını riske atan 66 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu işletmeler halk sağlığını tehlikeye atan hijyen konusunda zayıf, taklit tağşiş ve benzeri ürünleri piyasaya satmak ve üretmek nedeniyle savcılığa verildi.


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