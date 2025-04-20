Bayram denetimlerinde 2 bin 195 işletmeye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Denetim ekipleri geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi mart ayında 117 bin 304 adet resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 2 bin 195 işletmeye 180 milyon 577 bin 344 TL para cezası uygulandı. Özellikle bayram şekeri, kolonya, şerbetli tatlılar ve ikramlık ürünlerin üretimi ve satış aşaması kontrol edildi.