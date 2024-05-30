Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini solladı

Hem yaz tatilinin başlaması hem de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti.





Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu durumu fırsat bilen otobüs firmalarının bilet fiyatlarına zam yaptığını öne sürerek tepki gösterdi. Firmaların internet üzerinden bilet satışı yaptıkları sitelere bakıldığında 1 Haziran'da İstanbul'dan Dalaman'a gidecek bir yolcu için 1500 liraya otobüs bileti varken, aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a 550 liraya uçak bileti bulunuyor. 10 Haziran'da ise 900 liraya uçak bileti bulunurken, aynı tarihte 1250 liraya otobüs bileti satıldığı görülüyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise otobüs firmalarının 4 aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na fiyatlarını belirttiğini ancak bu süre içerisinde akaryakıt zamlarını ön gören firmaların yüksek fiyatla onay aldığını söyledi. Yüksek fiyatların normal günlerde uygulanmadığını, yüzde 30 indirim ile biletlerin satıldığını söyleyen Yıldırım sadece bayramlarda ve tatil günlerinde firmaların tavan fiyatı uyguladığını belirtti.





Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte şehirlerarası otobüs bileti fiyatları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, otobüs bileti fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, uçak biletlerinin neredeyse iki katına ulaştığını belirtti. Kullanıcılar, bayram tatili ve yaz tatilinin yaklaşmasını fırsat bilen otobüs firmalarının bilet fiyatlarına zam yaptığını öne sürerek tepki gösterdi. Otobüs bilet fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs firmaları 4 aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na fiyatlarını belirttiğini ancak bu süre içerisinde akaryakıt zamlarını ön gören firmaların yüksek fiyatla onay aldığını söyledi. Yüksek fiyatların normal günlerde uygulanmadığını yüzde 30 indirim ile biletlerin satıldığını vurgulayan Yıldırım, sadece bayramlarda ve tatil günlerinde firmaların tavan fiyatı uyguladığını açıkladı. Mustafa Yıldırım, artan akaryakıt fiyatları, otoban ve köprü geçiş ücretleri ve firmaların komisyon kesmelerinin fiyatlara yansıdığını belirtti. Firmaların internet üzerinden bilet satışı yaptıkları sitelere bakıldığında 1 Haziran'da İstanbul'dan Dalaman'a gidecek bir yolcu için bin 500 liraya otobüs bileti varken, aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a 550 liraya uçak bileti bulunuyor. 10 Haziran'da ise 900 liraya uçak bileti bulunurken, aynı tarihte bin 250 liraya otobüs bileti satıldığı görülüyor.





"Firmalarımız temkinli davranıp fiyatlarını yüksek aldılar"





Tüm Otobüsçüler Federasyonu Gelen Başkanı Mustafa Yıldırım, “Otobüslerde fiyat uygulamasının nasıl yapıldığını anlatmamız lazım vatandaşlarımıza. Firmalarımız kendi hazırladıkları fiyat listesini bakanlığa bildirirler ve 4 ay uygulamak zorundalar. Geçtiğimiz dönemlerde akaryakıta sürekli zam gelmesinden dolayı firmalarımız temkinli davranıp fiyatlarını yüksek aldılar. Bu aldıkları fiyattan yüzde 30 indirim yapma hakları var. Firmalar temkinli davranıp fiyatlarını yüksek aldıkları için yoğun günlerde yüksek fiyat uyguluyorlar, yoğun olmayan günlerde yüzde 30'un içinde rekabet ediyorlar şu anda. Zam yok demeyelim, zam oluyor. Nasıl oluyor, 4 ayı dolan firmalar yeniden müracaat edip fiyatlarını arttırabiliyorlar" dedi.





“Firma fiyatın tavanını uyguluyor"





Firmaların fiyatları tatil günlerinde tavan fiyattan uyguladığını belirten Yıldırım, “Şimdi sadece bayram tatili yok. Aynı zamanda okullar da kapanıyor. İkisi üst üste çakıştı ve çok yoğun bir hareket olacak. Dolayısıyla firmalarımız mevcut fiyatları en yüksek neyse bakanlığa bildirdikleri, 4 aylık süreyle belirledikleri fiyatlarını uygulamak zorundalar. Bayramlarda, yoğun günlerde firma, aldıkları fiyatın tavanını uyguluyorlar. Yoğun olmayan günlerde de yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyorlar" diye konuştu.





"Otobüs fiyatı bin 200 lira uçak fiyatı 700 lira"





Otobüs bilet fiyatlarının uçak biletlerinden daha yüksek olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ben 1-2 hafta önce İstanbul'dan Bodrum'a gidiş dönüş bilet aldım. Gidiş geliş bilet bin 400 liraydı. Otobüs fiyatı bin 200 lira, uçak fiyatı 700 lira. Son yıllarda otobüs işletmeciliği büyük bir yolcu kaybı yaşadı. Hava yollarına yaklaşık iç hatlarda 80-90 milyon yolcu gitti. 2023 yılında hızlı demir yollarına, 80 milyon yolcu gitti. Otobüs işletmeciliği yüzde 45 daraldı. Dünyanın her yerinde otobüs bileti 1 lira, demir yolu bileti 2 lira, uçak bileti 3 lira, yani katsayılar sayılar böyle gidiyor. Bizde tam tersi. Şu anda uçaklar, otobüsten ucuz. Gidin Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya, Trabzon'a, Van'a bilet alın, otobüsten daha ucuz" dedi.





"Bu şartlarda otobüs işletmeciliği sürdürülemez duruma geliyor"





Uçak ve otobüs arasındaki fiyat farkının nedenlerini açıklayan TOF Başkanı Yıldırım, “Otobüsün maliyeti yüksek, akaryakıt çok pahalı. İstanbul'dan İzmir'e giden bir otobüs için yolcu başı 70 lira sadece otoyol ve köprü bedeli ödüyorlar otobüsçüler. Bunun üzerine personel maliyetlerini, akaryakıt maliyetlerini, firmaların satış komisyonunu, işte internet bileti satılıyor, internetten yüzde 13'e kadar komisyon alıyorlar. Firma da kesiyor. Otobüsçünün yüzde 30'u yok. Dolayısıyla yani burada otobüs işletmecileri hakikaten sıkıntı içinde. Bu şartlar altında otobüs işletmeciliği sürdürülemez duruma geliyor" ifadelerini kullandı.





"Bayram üzeri otobüs biletlerine zam var"





Şehirlerarası otobüs şoförü Emin Özkan, “Henüz açıkçası bayram yoğunluğu başlamadı. Yol fiyatlarının yüksek oluşu, insanların Kurban Bayramı'nda masrafının yüksek olmasından dolayı şu an için yollarda beklediğimiz potansiyel yok. Bayram üzeri otobüs biletlerine zam var. Çünkü akaryakıt fiyatı otobüs sektöründe desteklenmiyor. Fethiye'ye gidiş geliş 30 bin liraya yakın bir mazot tüketimi yapıyoruz. Personel parası, otoban parası, köprü parasını eklediğimiz zaman otobüsçüye bir şey kalmıyor. Şu anda Fethiye'ye bin 100 lira civarı bilet kesiliyor. Uçak fiyatlarıyla yarışamayız, uçak bir kerede 500 kişiyi götürüyor, biz 30 kişiyi götürüyoruz" dedi.





"İzmir'e 800 liraya gidiyorum torunum uçakla 700 liraya geldi"





Bursa'ya yolculuk yapacak Ahmet Şen ve Güler Şen çifti ise, “300 liraya bilet aldık. Bilet fiyatı yüksek, daha düşük olabilir. 2-3 kişi gittiğiniz zaman bu fiyata ağır geliyor. Yine zam gelecekmiş diye duyduk. Zam yapılmazsa daha çok kişiyi getirip götürebilirler" derken, aynı yola uçağın daha uygun fiyatla götürdüğünü belirten Kıymet Onay, “İzmir'e 800 liraya gidiyorum. Torunum uçakla 700 liraya geldi, 700 liraya da döndü" ifadelerini kullandı.







