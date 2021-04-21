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Ekonomi "Bayramiç beyazı" artık coğrafi işaret tescilli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

"Bayramiç beyazı" artık coğrafi işaret tescilli

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kazdağları'nın eteklerinde yetişen "Bayramiç beyazı" ismiyle tanınan nektarinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 7'nci ürünü olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Bayramiç beyazı artık coğrafi işaret tescilli
Arşiv

AK Partili vekil İskenderoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale’nin, iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, bereketli topraklarıyla 115 farklı ürünü üretebilen, bunlardan 45'inin üretim miktarı bakımından Türkiye'nin ilk 10 içerisinde yer alan özel bir bölge olduğunu anlattı.

Tescil alan 7'nci ürün

Çanakkale'de yetişen her ürününün, diğer bölgelerde yetişen ürünlerden her anlamda farklılık gösterdiğini dile getiren İskenderoğlu, Çanakkale'ye ait el halısı, Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Bozcaada çavuş üzümü, Geyikli Zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberi olmak üzere toplam 7 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını söyledi.

"Kendine özgü tadı, kokusu ve aroması var"

İskenderoğlu, Bayramiç beyazının, Kazdağları eteklerinde yıllardan beri endemik bir tür olarak yetiştiğine işaret ederek, "Kendine özgü rengi, tadı, kokusu, aroması ve uzun raf ömrüyle diğer nektarin çeşitlerinden farklı ve özel bir meyve." dedi.

"Diğer şeftali ve nektarilerden farklı"

Bayramiç Beyazı'nın, artık uluslararası arenada kendi isminden, tadından söz ettireceğini belirten İskenderoğlu, "Bayramiç beyazı, 16 Nisan 2021 günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak, ülkemizin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Çanakkale'nin birinci, ülkemizin 7. ürünü oldu. Bu sonuç hem Çanakkale hem de ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İskenderoğlu, fidan, çiçek, meyve ve ağaç yapısı itibarıyla diğer şeftali ve nektarinlerden farklılık gösteren Bayramiç beyazını herkesin tanımasını ve tatmasını istedi.

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Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonrasında Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı.
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Anzer Yaylası'nın kendine özgü endemik bitki türlerinden sınırlı miktarda üretilen Anzer balı, bu yıl kilosu bin TL'den satışa sunulurken, sahte ballara karşı da tüketiciler uyarılıyor.
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'ANZER KOOPERATİFLERİ HARİCİNDE BAŞKA YERDE BU BAL OLMAZ'<br> <br> Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alan Anzer balının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi:
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Anzer balı Rize'nin coğrafi işaret alan 7'nci ürünü. Sadece İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilir. Bin 750'li rakımlardan başlayıp, 3 bin 150 rakımlara kadar uzanan yaklaşık 13 kilometre devam eden U şeklinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir vadi. Dolayısıyla korunaklı ve izole bir alandır. Bu korunaklı ve izole halinden dolayı tamamen kendine özgü bir iklimi, bitkileri, endemik türleri ve florası vardır. Anzer balının içerisinde başka hiçbir balda bulunmayan polenler vardır. Yıllardır yapılan araştırmalar ve testlerle Anzer balının alanında çok değerli bir ürün olduğunu bize göstermiştir. Anzer bölgesinde yaklaşık 3000 arı kovanı kapasitesi var. Geçen yıl 6 tona yakın ürün elde edildi. Arıcılar mayıs ayının ortalarında Anzer'e çıkar ağustosta sağım yapar. Hem çıkışta hem inişte hem de aralarda sürekli denetimler yapılır. Paketlenme aşamasına kadar denetimde olur. Ballıköy ve Çiçekli köy sakinleri Anzer balını üretir. Üretilen ballar 4 Anzer balı kooperatifi üzerinden satışa sunulur. Bu kooperatifler haricinde başka bir yerde Anzer balı olmaz.
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'COĞRAFİ İŞARET ALAN ANZER BALI DEVLET GÜVENCESİNDE' <br>​ <br>​ Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek de piyasada tahlil edilmemiş, etiketsiz ve mühürsüz Anzer balı adı altında satılan ballar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Piyasada taklitleri olduğu için ballarımızın Hacettepe Üniversitesi'ne tahlilini yaptırarak, mühürlü ve etiketli olarak kooperatifler aracılığıyla satışını yapıyoruz. Bundan sonra coğrafi işaretle satılacak, coğrafi işareti olmayan ürünler piyasada bulunmayacaktır. Anzer balı kavanozlarının üzerinde coğrafi işaret bandrolü yer alacaktır. Coğrafi işareti olmayanlar sahte anlamına gelir. Coğrafi işaret alan Anzer balımız artık devlet güvencesindedir.
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ANZER BALI<br>​<br>​ Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor.
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Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor.
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Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.
Kilosu bin lira: 'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı
Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı. Rize Valisi Kemal Çeber, bu yıl kilosu bin TL'den satılan balın sınırlı miktarda üretildiğini belirterek taklitlerine karşı uyarılarda bulundu.
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