BDDK 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası verdi

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanlarıtarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkinolarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesigerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Mayıs 2020 tarihli ve 9039sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendiuyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına kararverilmiştir.Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."