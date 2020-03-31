Ekonomi Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ve Brent petrolün varil fiyatının dün son 18 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından benzin ve motorine bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruş indirim bekleniyor. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yeniden 5 liranın altına gerilemiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yeniden 5 liranın altına gerileyecek.
10 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yeniden 5 liranın altına gerileyecek.

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüsün küresel petrol talebini azaltması ile petrol fiyatlarında sert düşüşler devam ediyor.

18 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün 23 dolar ile Kasım 2002'den bu yanaki en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise 18,60 dolardan alıcı buldu.

  • Petrol fiyatlarındaki yaşanan aşağı yönlü gelişmelerin benzin ve motorin fiyatlarına yansıması ise sürüyor.

BENZİNE 10, MOTORİNE 8 KURUŞ İNDİRİM

Dün benzine indirim motorine ise zam gelmesinin ardından bu sabah her iki ürün için de indirim gündeme geldi.

Sektör uzmanlarına göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen indirimler kapsamında motorine 8 kuruş, benzine ise 10 kuruş indirim yapılacak.

YENİDEN 5 LİRANIN ALTINDA

İndirimlerin bu gece pompaya yansıması ile birlikte 3 büyük ildeki rakamlar şu şekil olacak.

10 kuruşluk indirim sonrası, İstanbul'da ortalama 5 lira 8 kuruş olan benzinin fiyatı 4 lira 98 kuruşa, İzmir'de 5 lira 24 kuruştan 5 lira 14 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 23kuruştan 5 lira 13 kuruşa inecek.

8 kuruşluk indirim sonrası, İstanbul'da ortalama 5 lira 39 kuruş olan motorinin fiyatı 5 lira 31 kuruşa, İzmir'de 5 lira 47 kuruştan 5 lira 39 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 45 kuruştan 5 lira 37 kuruşa inecek.

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