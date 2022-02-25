Ekonomi Benzin ve motorine zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam

Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesiyle birlikte bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,51 TL benzin grubuna 1,61 TL zam geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 16,99 LİRAYA YÜKSELDİ

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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