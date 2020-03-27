Ekonomi Benzine 13 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi!

Benzine 13 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek. Uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Motorin için indirim talebi
EKONOMİ
Motorin için indirim talebi

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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