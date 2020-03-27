Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi! Benzine 13 kuruş zam yapıldı Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek. Uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 16:26 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 16:26 AA