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Benzine indirim geldi - İşte benzindeki indirim oranı

Benzine indirim geldi

ABD Başkanı Trump'ın OPEC'e yönelik mesajının ardından uluslararası piyasalarda fiyatların düşmesi nedeniyle benzinde beklenen indirim gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında 11 kuruş indirim yapılacak. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 38 kuruşa inmiş olacak. Uzmanlar benzindeki indirimin ardından motorine de indirim gelebileceğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 49 kuruştan satılıyor.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 49 kuruştan satılıyor.

Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere gelen 17 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından itibaren ise indirim geliyor.

ABD Başkanı Trump'ın "Petrol fiyatları çok yüksek, OPEC rahat davranmalı" mesajının ardından uluslararası piyasalarda fiyatların düşüşe geçmesi sonrası benzinde beklenen indirim gerçekleşti.

11 KURUŞ İNDİRİM YAPILACAK

yenisafak.com'un Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre benzindeki 11 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

İNDİRİM SONRASI 3 İLDE FYATLAR

İndirim sonrası İstanbul'da 6 lira 49 kuruştan satılan benzinin fiyatı 6 lira 38 kuruşa inmiş olacak. Ankara'da ise fiyatlar indirim sonrası 6,60'dan 6,49'a, İzmir'de de 6,58'den 6,47'ye inmiş olacak.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELEBİLİR

Benzindeki indirimin ardından gözler motorine de çevrildi. Son olarak fiyatında 28 kuruş artış yaşanan motorinde de indirim bekleniyor. Piyasa uzmanları dolarda güçlü düşüşlerin yaşanması halinde yarından itibaren motorinde de indirim gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor.

  • İstanbul'da motorinin litresi 6 lira 33 kuruştan satılıyor.

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