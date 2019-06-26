Benzine zam geliyor İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme geldi. Motorindeki fiyat artışının ardından benzinin fiyatına da bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş zam bekleniyor.

Haber Merkezi 26 Haziran 2019, 09:51 Son Güncelleme: 26 Haziran 2019, 11:05 Diğer