Benzine zam geliyor

Benzin fiyatının, bu geceden geçerli 20 kuruş artması bekleniyor. Akaryakıt yetkilileri bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor.
Habertürk'ün haberine göre; Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor.
- Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.
20 KURUŞ ARTIŞ OLABİLİR
Bu artış, benzinde 20 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Akaryakıt yetkilileri bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Eşel mobil sisteminin devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.