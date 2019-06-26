Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Benzine zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine zam geliyor

İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme geldi. Motorindeki fiyat artışının ardından benzinin fiyatına da bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş zam bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Motorin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 22 kuruş zam gelmişti.
Motorin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 22 kuruş zam gelmişti.

Benzin fiyatının, bu geceden geçerli 20 kuruş artması bekleniyor. Akaryakıt yetkilileri bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor.

Habertürk'ün haberine göre; Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor.

  • Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.

20 KURUŞ ARTIŞ OLABİLİR

Bu artış, benzinde 20 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Akaryakıt yetkilileri bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Eşel mobil sisteminin devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.

Rekor kira: 9 metrekareye haftalık 8 bin 890 TL
EKONOMİ
Rekor kira: 9 metrekareye haftalık 8 bin 890 TL

THY'nin rüya uçağı için öne çıkan isim
EKONOMİ
THY'nin rüya uçağı için öne çıkan isim

Dolar güne 5,80'in altında başladı
EKONOMİ
Dolar güne 5,80'in altında başladı
19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar çıktı.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.
Veda etti

Veda etti

​Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Rekor kira!

Rekor kira!

9 metrekare için haftalık 8 bin 890 TL teklif edildi.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Göçmenleri taşıyan araçta 11 kişi hayatını kaybetti.

Rüya uçak<br>için öne çıkan isim

Rüya uçak
için öne çıkan isim

​1 gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy kullandı.

Aşırı sıcak uyarısı

Aşırı sıcak uyarısı

Sıcaklıklar yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek.
Katliam yok<br>yenileme var

Katliam yok
yenileme var

​Sosyal medyadaki iddialara bakanlıktan yalanlama.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Millete<br> küsmek olmaz

Millete
küsmek olmaz

Erdoğan İstanbul seçimi sonuçlarını değerlendirdi.
Irkçı salgın

Irkçı salgın

CHP, Suriyeli düşmanlığını artırıyor.
Tek başına direniyorlar

Tek başına direniyorlar

ABD öncülüğünde Bahreyn'de işgal toplantısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.