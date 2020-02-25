Ekonomi Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı
EKONOMİ
Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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