Berat Albayrak'tan Katılım Finans Sistemi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin."

Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin. https://t.co/OiB9jg6IBC — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020

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