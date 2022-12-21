Ekonomi BESte 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES’te 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi geçti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kuruluşunun 3’üncü yıl dönümü ve BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı etkinlikle kutlandı.

Abone Ol Google News
Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
BES’te 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi geçti
BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı etkinlikle kutlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kuruluşunun 3’üncü yıl dönümü ve BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı etkinlikle kutlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 18 yaş altındaki çocuklar için 1,5 yıl önce başlatılan BES’in çok büyük ilgi gördüğünü söyledi.

VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ 610 MİLYARA ULAŞTI

Eroğlu, “2022 Kasım ayı sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aşmış ve fon büyüklüğü 2,5 milyar TL'yi geçmiştir" ifadelerini kullandı. Eroğlu, 2022 yılının yaklaşık 200 milyar TL üretimle tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, “Toplam varlıklarımız 610 milyar TL'nin üzerinde, fon arzımız 500 milyar TL'nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörümüz geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon TL yani gayri safi milli hasılanın 32 katı teminat sağlamıştır” diye konuştu.

BES ödemeleri ne kadar?
ÖZGÜN
BES ödemeleri ne kadar?
Koca Yusuflar döndü

Koca Yusuflar döndü

​Yardım ve tahliye için Ukrayna'daydı.
Asgaride uzlaşma çıkmadı

Asgaride uzlaşma çıkmadı

​İşçi tarafının teklifi 9 bin lira.
Zoraki sarılma

Zoraki sarılma

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.

Tayfun seri üretime geçiyor

Tayfun seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
0,5'lerin isyanı

0,5'lerin isyanı

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.

Yunanistan yine tahrik peşinde

Yunanistan yine tahrik peşinde

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.
Tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı

​Kazada 4 yolcu yaralandı.
Öğrenciler yapay zekâ ile okullu olacak

Öğrenciler yapay zekâ ile okullu olacak

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'
Fiyatlar yüzde 30 arttı

Fiyatlar yüzde 30 arttı

​Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

​Merakla beklenen model baştan aşağı yenilendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.