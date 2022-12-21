BES’te 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi geçti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kuruluşunun 3’üncü yıl dönümü ve BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı etkinlikle kutlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 18 yaş altındaki çocuklar için 1,5 yıl önce başlatılan BES’in çok büyük ilgi gördüğünü söyledi.

VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ 610 MİLYARA ULAŞTI

Eroğlu, “2022 Kasım ayı sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aşmış ve fon büyüklüğü 2,5 milyar TL'yi geçmiştir" ifadelerini kullandı. Eroğlu, 2022 yılının yaklaşık 200 milyar TL üretimle tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, “Toplam varlıklarımız 610 milyar TL'nin üzerinde, fon arzımız 500 milyar TL'nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörümüz geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon TL yani gayri safi milli hasılanın 32 katı teminat sağlamıştır” diye konuştu.

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