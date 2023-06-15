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Ekonomi

Beştepe'de ekonomi zirvesi: Yeni yol haritası masaya yatırılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak. Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.

08:04 . 15/06/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor.


Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.


Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği öğrenildi.


Gündem enflasyonla mücadele olacak

Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.


İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşulacak.

Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.


Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.



Enflasyon tek hane faiz tek hane
Enflasyon tek hane faiz tek hane

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerinde faizin %4,6, enflasyonun %6,2 olduğunu hatırlatarak, “Şimdi de Sayın Bakanımıza (Mehmet Şimşek) bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. O zaman ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ teorisiyle çalıştık. Aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum” dedi. Erdoğan, düşük faiz konusunda görüşlerinin değişmediğinin altını çizerken hemen atılacak adımlarla ilgili de şu açıklamayı yaptı: Ama Hazine ve Maliye Bakanı'mızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı bildirdik.


#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Beştepe
#Cevdet Yılmaz
#Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan
#Enflasyon
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