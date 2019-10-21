Beton kalitesi ondan sorulacak

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin ‘Deprem Tehlike Haritası’ incelendiğinde nüfusun yüzde 70’ten fazlasının ‘deprem tehlikesi yüksek’ bölgelerde yaşadığı görülüyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 6,7 milyon konutun depreme dayanıksız olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini açıklamıştı. Çalışmaların hızlandığı alanda öbür taraftan hazır beton üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Türkiye’de, müteahhitler artık ülke sınırlarını aşmış, yurt dışında büyük projelerle hizmet verir duruma geldi. Hızla gelişen üretime bağlı olarak ileri seviyede analizler yapabilen ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir araştırma merkezi ihtiyacı doğdu. Bu noktada geçtiğimiz günlerde önemli bir projeye imza atılarak, ‘Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi’ kuruldu.

KALİTE YÜKSELECEK

Projenin amacı hem İstanbul’un beton kalitesinin belirlenmesinde ileri seviye testlerin yapılabilirliğini sağlamak hem de müteahhitlerin özel Ar-Ge ve teknoloji danışmanlığı ihtiyaçlarına cevap verebilmek olarak belirlendi. Kurum, sektörün ve tüm paydaşların ortak kullanımına açık ileri düzey beton araştırmaları yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü beton üretim teknikleri geliştiren, nitelikli ve çevreci beton üretimi konusunda danışmanlık yapan bir merkez şeklinde hizmet verecek. Bu kapsamında ayrıca çevre konusunda da önemli bir çalışma yürütülecek.

KASIMDA FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Merkezde sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak, atıkların değerlendirilmesi ve alternatif hammaddelerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar da yürütülebilecek. Proje, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ortaklığıyla hayata geçirildi. İSTAÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de projeye iştirakçi olarak katkı sundu.Merkez bu Kasım ayında hizmet vermeye başlayacak. Toplam bütçesi 1 milyon 743 bin 48 lirayı bulan projenin 1 milyon 307 bin 285,5 lirası İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Merkezde üretim öncesi ve sonrasında da hizmet verilerek, üreticilere tasarım aşamasında ve ürün uygunluk kontrol safhasında da destek verilebilecek. Vatandaşlar kendi mevcut binalarından merkezin imkanları ile ya da uzman kuruluşlar tarafından aldırdıkları numunelere analiz yaptırabilecek.

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HİZMET BEDELİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Merkezin vereceği hizmetlerin kurumun sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ücret karşılığı yapılması planlanıyor. Ücretin henüz netleşmediği bilgisini paylaşan kurum yetkilileri, kısa vadede 50 kuruma ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Kurum yöneticileri, orta vadedeki hedeflerinin ise ülkedeki tüm inşaat sektörüne ve paydaşlarına ulaşabilmek olduğunu kaydediyor.

DANIŞMANLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Fatih Pişkin

İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin projeye ilişkin olarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul’da ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz her alanda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda katkı sunuyoruz. Bu projemizle başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afet riskini barındıran İstanbul’da hem yapıların beton kalitesinin belirlenmesinde ileri seviye testlerin yapılabilirliğini sağlayacağız hem de sektörün Ar-Ge ve teknoloji danışmanlığı ihtiyaçlarını karşılamış olacağız.”