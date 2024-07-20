Bilinçli ihracatçıyla daha fazla ticaret

Ticaret Bakanlığı, ihracatın artırılması hedefleri kapsamında ihracatçılara yönelik eğitimlerini artırdı. Bu yıl Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerinde fiziki eğitimler düzenlenirken, ülke genelinde ise çevrimiçi eğitimler verildi. Fiziki eğitimlere bin 790 kişi, çevrimiçi eğitimlere ise 12 bine yakın kişi olmak üzere 2024 yılının ilk yarısında eğitimlere 14 bine yakın rekor katılım gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, 2011 yılından bu yana, görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor. 2011-2023 yılları arasında hem fiziki hem de çevrimiçi ortamda düzenlenen toplam 755 adet Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 77 bin 871 kişi katılım sağladı. 2023 yılında Ankara, Konya, Antalya, Ordu, Giresun, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Kütahya, Eskişehir ve Mersin illerinde fiziki organizasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca bu dönemde katılımcılara “Katılım Belgesi” ve “Başarı Belgesi” verilmesi uygulamasına geçildi. 4 bin 635 katılımcı bahsi geçen eğitimler neticesinde belge almaya hak kazandı.





İHRACATÇIYA NE LAZIMSA EĞİTİMDE TEK TEK ANLATILIYOR

Bu yıl gerçekleştirilen eğitimlere “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” adıyla devam edilirken üç günlük program dahilinde; genel ihracat eğitimi, bakanlık tarafından mal ve hizmet ihracatına yönelik sağlanan destekler, e-ihracat uygulamaları ve e-ihracat destekleri, Ticaret Bakanlığı destek yönetim sistemi, dahilde ve hariçte işleme rejimi, Avrupa yeşil mutabakatı ve karbon vergisi, sürdürülebilir ürün mevzuat güncellemelerinin ihracata etkisi, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ticarette teknik engeller ve ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları konuları bulunuyor. Ayrıca ticaret müşavirlerinin katılım sağladığı ülke sunumu oturumları da yapılarak farklı ülkelerdeki uygulamaların nasıl gerçekleştiği hakkında bilgiler ihracatçılara veriliyor.





EĞİTİME RAĞBET 3 KAT ARTTI

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 6 adet fiziki, 28 tane ise çevrimiçi eğitim yapıldı. Fiziki eğitimler Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerinde düzenlendi. Çevrimiçi eğitimler ise Türkiye geneli katılıma açık olarak Bakanlık ev sahipliğinde, bölgesel olarak İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle ve talep bazlı olarak düzenlendi. Fiziki eğitimlere bin 790 kişi, çevrimiçi eğitimlere ise 12 bine yakın kişi olmak üzere 2024 yılının ilk yarısında eğitimlere 14 bine yakın rekor katılım gerçekleşti. 2023 yılının aynı dönemine kıyasla katılım neredeyse üç katına ulaştı. Hem genç girişimcilerin hem de küçük esnafın ticaretini geliştirme çabaları ile 400 milyar dolarlık mal ihracatı hedefine ulaşılacağı ve aşılacağı öngörülüyor.





GENÇLERE AÇIK KAPI

Bakanlık, iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri’nin yanı sıra; gençlere yönelik “Kampüste Dış Ticaret Eğitimleri”; kadın girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, kamu-özel sektör iş birliği ile hayata geçirilen “Export Akademi” programları düzenliyor. Bunların yanı sıra ticari hayata dair bilgiler almak, ihracata başlamak ve bu süreçleri firmalarında yürütmek isteyen kişileri eğitmek için de “Sanal Ticaret Akademisi” de yine vatandaşlara hizmet veriyor.





BAŞARILILARA İŞ FIRSATI VAR

Ticaret Bakanlığı “İhracat Akademisi” ile ülke genelinde Dış Ticaret konusundaki eğimlere akademik bir boyut ve kalıcı bir standart getirmeyi hedefliyor. Akademinin kurulum çalışmalarına başlanırken, bugüne kadar ihracatçılara verilen eğitimlerin kapsamı geliştirilerek ve üniversitelerden de alınacak destek ile süreklilik arz edecek şeklide çalışmalar süratle yürütülüyor. Bu sayede ihracat alanında iyi yetişmiş insan gücünün ihracatçı firmalarda istihdamın da teşvik edilmesi planlanıyor.



