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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bilişim şirketleri yatırımcı arıyor

Bilişim şirketleri yatırımcı arıyor

Bilişim şirketlerinin sıralandığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması” sonuçları açıklandı. Şirketlerin gelirleri TL bazında yüzde 11 büyürken, dolar bazında yüzde 6 küçüldü. Ayrıca sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’unun bir yatırımcı arayışında olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Bilişim 500 Töreni, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul’un da katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

CİROLARI %11 ARTTI

Sıralamadaki şirketlerin 2019’da toplam cirosu 133 milyar liraya ulaştı. 25 şirket yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterirken, en yüksek büyüme oranı yüzde 344 oldu. 2018 ‘e göre şirketlerin toplam geliri TL bazında yüzde 11 büyüdü. Dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’unun bir yatırımcı arayışında olduğu belirlendi. Yatırımcı arayan şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye merkezli ve 16 bin 590 kişiyi bünyelerinde istihdam ediyor. Bu şirketlerin toplam cirosu ise 5,8 milyar lira.

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SİBER GÜVENLİK ŞART

Bilgi Teknolojileri harcamalarının 2020 yılında tahmini yüzde 5,1 azalışla 2,25 trilyon dolara düşmesini beklediklerini aktaran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Salgın dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize hatırlattı” dedi. Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla geliştirilmesini destekledikleri yerli ve milli teknolojilerin, tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştıklarını belirten Koç, “Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Bu alanda ‘Küresel ve Milli Çözümler’ hedefliyoruz” dedi.

YERLİ TEKNOLOJİLERLE TARİH YAZIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bilişim şirketlerinin başarılarından büyük gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojileri ile adeta tarih yazıyor” değerlendirmesinde bulundu. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistiklerinin ülke ekonomileri büyüme oranlarının yaklaşık on katı olduğunu vurgulayan Sayan, “Bakanlık olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz. Öncelikle etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, teknolojik ürün ve altyapının makul fiyatlarda erişilebilir olması, yerli üretimin desteklenmesi, siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi yoluyla katma değer oluşturulmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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BİLİŞİM DURURSA HAYAT DURUR

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul ise , pandeminin tüm dünyayı ve algıları yapısal olarak değiştirdiğini belirtti. Bu süreçte karlılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik ile güvenliğin daha da değer kazandığını dile getiren Yurdakul, “Bu değişimle beraber kendi kendine yeterlilik değerli hale geldi” diye konuştu. Yurdakul, pandeminin yerelleşmenin kıymetini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi: “Bilişim sektörü, ihracattaki artıştan yararlanabilecek sektörlerden birisi olarak öne çıktı. İhracatla birlikte sektördeki istihdamın ve Ar-Ge’nin artması gerekiyor. Bunun için yatırım almak son derece kıymetli. Bilişim şirketlerimiz stratejik ortaklık, satın alma veya birleşmeler yoluyla potansiyel müşterilerine bütünleşik, yalın fakat ölçekli teknolojik çözümler sunmak zorunda.”

TURKCELL yine zirvede

Çağatay Aynur
  • Turkcell, 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda üst üste 11’inci kez birincilik koltuğuna oturdu. Turkcell Global Bilgi “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olurken, Turkcell de “Türkiye Merkezli Üretici” ana kategorisinde birinci seçildi. Sektör verilerinin de açıklandığı araştırmada Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 171 milyon TL’lik gelirle birincilik unvanını bir kez daha korumayı başardı. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Bu ödülü 11 yıl üst üste kazanmamızın ardında yıllara dayanan tecrübemiz, teknoloji altyapımız ve her müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda da sektöre yön vermeye ve ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
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