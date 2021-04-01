​Bina kimlik sistemi devrede

Kentsel dönüşümü hızlandırıp gayrimenkul alım satımında hayal kırıklıklarını ortadan kaldıracak bir uygulama daha hayata geçirildi. Yaklaşık 1,5 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan Bina Kimlik Sistemi uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Bu yılın 2. çeyreğinden itibaren, binalara teknolojik bir levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin proje için bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 8 Mart 2021 tarihinde protokol imzalanmıştı. 2021 yılı sonunda 100 bin binanın Bina Kimlik Belgesi ile etiketlenmesi hedefleniyor. Uygulamanın etaplar halinde tüm yapı stoğuna uygulanması da planlanıyor.

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KAÇAKLAR ENGELLENECEK

Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan Bina Kimlik Sistemi ile, periyodik olarak denetimler yapılacak. Böylece ilave kat atılması, kolon kesilmesi vb statik aykırılıkların engellenmesi sağlanacak. Projenin en önemli faydalarından biri de; yangın, deprem vb afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere RFID okuyucu vasıtasıyla her düzlemde uzak bir mesafeden ulaşılarak, bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem sağlayan bilgilere erişilmesine imkân sağlayacak olması. Her binada kullanılan tüm malzeme bilgileri depolanarak bir veri havuzu da oluşturulacak ve bu sayede gerek inşaat sektörü gerekse binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşlar için bir yapı kullanım kılavuzu teşkil edilmiş olacak.

OYNAT 01:12 Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 1,2 milyon insanın hayatı tehlike altında Haber Global'de katıldığı canlı yayında olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, mega kentte 300 bin konutun acil olarak yıkılması gerektiğini belirterek, 'Bir konutta ortalama 4 kişi yaşıyor. 1,2 milyon insanın hayatı tehlike altında diyebiliriz. Bu nedenle kentsel dönüşüm çok önemli diyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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