Ekonomi Bina kimlik sistemi devrede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bina kimlik sistemi devrede

Bina kimlik sistemi devrede

Bugün devreye giren Bina Kimlik Sistemi, binanın ne zaman inşa edildiği, kaçak katı olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı gibi bilgiler artık bir tıkla öğrenilebilecek. Uygulama ile yıl sonuna kadar 100 bin binaya çipli elektronik etiket yapıştırılacak.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Bina kimlik sistemi devrede
Murat Kurum

Kentsel dönüşümü hızlandırıp gayrimenkul alım satımında hayal kırıklıklarını ortadan kaldıracak bir uygulama daha hayata geçirildi. Yaklaşık 1,5 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan Bina Kimlik Sistemi uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Bu yılın 2. çeyreğinden itibaren, binalara teknolojik bir levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin proje için bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 8 Mart 2021 tarihinde protokol imzalanmıştı. 2021 yılı sonunda 100 bin binanın Bina Kimlik Belgesi ile etiketlenmesi hedefleniyor. Uygulamanın etaplar halinde tüm yapı stoğuna uygulanması da planlanıyor.

Kentsel dönüşüme kamu garantisi: Emlak Katılım müdahil olacak
EKONOMİ
Kentsel dönüşüme kamu garantisi: Emlak Katılım müdahil olacak

KAÇAKLAR ENGELLENECEK

  • Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan Bina Kimlik Sistemi ile, periyodik olarak denetimler yapılacak. Böylece ilave kat atılması, kolon kesilmesi vb statik aykırılıkların engellenmesi sağlanacak. Projenin en önemli faydalarından biri de; yangın, deprem vb afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere RFID okuyucu vasıtasıyla her düzlemde uzak bir mesafeden ulaşılarak, bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem sağlayan bilgilere erişilmesine imkân sağlayacak olması. Her binada kullanılan tüm malzeme bilgileri depolanarak bir veri havuzu da oluşturulacak ve bu sayede gerek inşaat sektörü gerekse binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşlar için bir yapı kullanım kılavuzu teşkil edilmiş olacak.

Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 1,2 milyon insanın hayatı tehlike altında
OYNAT 01:12
Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 1,2 milyon insanın hayatı tehlike altında
Haber Global'de katıldığı canlı yayında olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, mega kentte 300 bin konutun acil olarak yıkılması gerektiğini belirterek, 'Bir konutta ortalama 4 kişi yaşıyor. 1,2 milyon insanın hayatı tehlike altında diyebiliriz. Bu nedenle kentsel dönüşüm çok önemli diyoruz' dedi.

Dönüşüm paketini devreye aldı: 4 farklı model geliştirildi
EKONOMİ
Dönüşüm paketini devreye aldı: 4 farklı model geliştirildi
Abone Ol Google News
Ekipler gece gündüz çalışıyor

Ekipler gece gündüz çalışıyor

​Bahar geldi ancak orada metrelerce kar var.
Ramazanda ete zam var mı?

Ramazanda ete zam var mı?

​Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili açıkladı.
Fatmanur Altunu isyan ettiren karar: Mahkemeden ağır hakarete beraat

​Mutasyon virüs klasik koronavirüsün yerini aldı.

​Ezidilerin sözcüsü İbrahim Hudeyda TVNET'e konuştu.

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.

Villada dehşet anları

Villada dehşet anları

​Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafı rahatlatan açıklama.

​"Karar Türkiye'nin var oluş haklarına ileri düzeyde zarar vermiştir."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.