Bir an evvel faizi düşürün

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile sanayicinin sorunlarını ve taleplerini konuştuk. Yatırımcının finansmana kolaylıkla erişebilmesi için maliyetlerin düşmesi gerektiğine dikkat çeken İbrahim Burkay, yatırımların yapılması için özel bankaların da devreye girmesini istedi. Burkay, "Özel bankalarımızın kötü günümüzde dışarıda durması doğru değil. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynaklar belli. Bir an evvel oyuna girin. İş dünyası olarak talebimiz bu yönde. Özel bankalarında mutlaka devreye girmesi lazım” dedi.

İbrahim Burkay

SADECE ÜÇ KAMU BANKASI İLE NEREYE KADAR GİDEBİLİRİZ?

Finansman maliyetlerinin düşürülmesi için bütün bankaların inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Burkay, “Sadece Türkiye ekonomisine üç tane kamu bankası üzerinden yürümesi çok sürdürülebilir değil. Hedeflerimizi yakalamak istiyorsak, oyunda mutlaka yer almaları lazım. Elini değil, gövdelerini koymaları lazım. Çünkü Türkiye'de bu potansiyel var. Onlar Türkiye'de bu potansiyeli gördükleri için yatırım yaptılar. Şu anda kendilerini geri çekemezler. Oyunda mutlaka yer almalılar” diye konuştu.

ŞİRKETLER MÜTHİŞ İYİLEŞTİRME YAPTI

Finansman maliyetleri inerse yatırımcıların kredi kullanma konusunda daha istekli olacağına işaret eden Burkay, şunları kaydetti: “Geçen sene ağustos ayında yaşanan sıkıntılardan sonra şirketlerdeki verimsiz alanların, sadece üretimdeki makinelerin kapasite verimliliği değil, aynı zamanda işletmedeki cari alacağından tutunda stokların yönetimine kadar, birçok alanda şirketler öze dönük müthiş iyileştirmeler yaptı. Yoksa atlatmak mümkün değil. Sadece borç yenilemesi ile yapmanız kolay değil.”

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SON YAŞANANLAR EKONOMİNİN DOĞAL GİDİŞATI DEĞİL

BTSO Başkanı Burkay, ekonomi yönetiminin güçlü bir inovasyon yaptığını belirterek, şu anda Türkiye'nin kullanmadığı birçok enstrümanı hayata geçirerek hem enflasyonla olan mücadelede hem de şirketlerin sürdürülebilir bir borç yapısına kavuşmasında çok inovatif ürünler ortaya çıkarttığını söyledi. KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu üzerinden verilen teşvik ve desteklerin piyasaları ciddi anlamda beslediğini aktaran Burkay, “Son yaşadıklarımız ekonominin doğal gidişatına uymuyor. Ekonominin doğal gidişatında bir süreç olsa diyeceğiz ki, para kazanamayan, karlılık üretemeyen elensin ama, kimisi çok ciddi yatırımda yakalandı. Bütün bunlar şirketlerimizin üst yönetiminin elinde olmayan dış etkendi” dedi.

ABD-ÇİN VERGİ KAVGASI TÜRKİYE'YE POZİTİF YANSIR

Kötü günleriı geride kaldığını ifade eden İbrahim Burkay, şu anda ekonomik göstergelerin pozitif yönlü revize edildiğine dikkat çekti. Türkiye açısından bakıldığında daralan bir Avrupa pazarı ve gelişen bir Kuzey Amerika pazarı olduğunu dile getiren Burkay, şu tespitlerde bulundu: “Dünyanın geneline baktığımızda Türkiye için bir fırsat ortaya çıktığını hissediyorsunuz ancak bunu süreç gösterecek. Özellikle Amerika'nın Çin ile olan mücadelesi ve ticari kavgasının mutlaka Türkiye'ye pozitif bir yansıması olacak. Çin’in açığını kapatmak için en az 8-10 ülke devreye girmek zorunda. Türkiye'de en azından ilk 3-5 ülkelerden biri. ABD içerideki üretimi desteklese de ithalatı yapmak zorunda. Bu ithalatı potansiyel olarak karşılama gücü olan ülkelerin başında Türkiye geliyor.”

VOLKSWAGEN'İN GİTME İHTİMALİ HİÇ YOK

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Şu anda paranın maliyetinin ucuzlamasıyla ilgili bir konjonktür var. Bunun biraz daha desteklenmesi lazım. Yurt dışından doğrudan yatırıma yönelik, işlerin olması lazım. Volkswagen'in yatırım kararı demek, o alanda yan sanayi de en az, 40-50 firmanın yatırım kararının startını vermesi demek. Gitme ihtimalleri hiç yok. Bunlar bu süreci hızlandıracak birer enstrüman. Türkiye'nin bundan sonra hızla yatırım ortamına doğru ilerlediğini görüyorum” dedi.