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Ekonomi Bir çay söyler misin dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödenmesiyle adından söz ettiren gizli hayırseverlerden birisi daha Aydın’ın en küçük ilçelerinden biri olan Karacasu’da da ortaya çıktı. “Bana bir çay söyler misin” diyerek içeri giren ve bir süre bakkalla sohbet eden gizemli hayırsever, daha sonra ziyaretinin sebebini söyleyip mahallelinin borcunu sıfırladı.

Haber Merkezi İHA
Gizemli hayırsever Aydın'da 32 kişiye ait 4 bin liralık borcu ödedi.
Gizemli hayırsever Aydın'da 32 kişiye ait 4 bin liralık borcu ödedi.

Türkiye genelinde bakkal borçlarını ödemesi ile anılmaya başlayan gizemli hayırsever Karacasu’da da ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, sabah saat 09.30 sıralarında Cabi Mahallesi İstiklal Caddesi 41. Sokak’ta bulunan Filiz Markete gelerek veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin liranın tamamını ödedi.

  • Hayırseverin özellikle süpermarketlere karşı ayakta kalmaya çalışan çarşıdan uzaktaki bu mahalle bakkalını tercih ettiği öğrenilirken işletme sahibi Ceyhun Yıldırımkaraman, “Hep diğer şehirlerde duyuyorduk. Hem Karacasu gibi küçük bir ilçede ortaya çıkması hem de çarşıya bu kadar uzak noktada bulunan bakkalımızı arayıp bulması gerçekten çok değerli. Sabah 09.30’da geldi. Kimliğini açıklamadı. 'Çay söyler misin' dedi. Sonra muhabbet ettik biraz. 'Veresiye defterini ödemek istiyorum' dedi.

İHA
Türkiye genelinde bakkal borçlarını ödemesi ile anılmaya başlayan gizemli hayırsever Karacasu’da da ortaya çıktı.

Gazetelerden hep duyuyorduk ama şaşırdım yine de. Hesabı topladık, nakit olarak ödedi. Borçların ödendiğine dair bir kağıt asmamızı istedi. Sonra gitti. 32 kişinin 4 bin lira civarında bir borcunu ödedi. Defterde borcu olanlar gerçekten maddi durumu sıkıntılı olan insanlardı. Bizim için iyi oldu. İnsanlar için iyi oldu. Ben mutluyum yani.

İHA
Karacasu'da bir hayırsever veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin liranın tamamını ödedi.

Karacasu gibi bir yerde Robin Hood’un ortaya çıkması bizleri sevindirdi. Yardım eden kişiye teşekkür ederim. Böyle sıkıntılı bir süreçte halkın yanında oldu. Halktan yana bir insan olduğunu belli etti. Kendisi bir Robin Hood şu anda” ifadelerini kullandı.

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