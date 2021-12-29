Bir milyarlık GFT ile 10 milyarlık ticari hacim

Katılım bankacılığı, zorlu pandemi sürecine rağmen yılın 10 ayında finansman hacmini yıl başına göre yüzde 22,5, toplanan fonları yüzde 30,5 artırmayı başardı. Pazar payını da yüzde 7,16’dan yüzde 7.53’e taşıdı.

Yeni ürünlerle derinleşmeye başlayan sektörde, yılın son çeyreğinde ticarette kolaylık sağlayacak ürün Vakıf Katılım’dan geldi. Katılım bankacılığında 2021 yılı değerlendirmesi, 2022 yılı beklentileri ve Vakıf Katılım’ın yenilikçi ürünü Garantili Fon Transferi’ni (GFT), Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’la konuştuk.

İkram Göktaş

TOPLANAN FONLAR 419,1 MİLYAR LİRA

Katılım bankacılığında 2021’in pozitif bir yıl olduğuna işaret eden İkram Göktaş, “Yılın ilk on ayında nakdi finansman hacmi yılbaşına kıyasla yüzde 22,5 artışla 313,1 milyar liraya, toplanan fonlar yüzde 30,5 artışla 419,1 milyar liraya yükseldi. Yılın son döneminde yaşanan kurdaki artışın etkisi, bilanço kalemlerindeki nominal büyümelere yansıyacaktır. Bu minvalde, yıl sonunda katılım bankacılığının nakdi finansmanlarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın; toplanan fonların ise yüzde 65’in üzerinde büyümesini öngörüyoruz” dedi. Vakıf Katılım’ın 2021 yılının üçüncü çeyreği sonunda aktif büyüklüğünü, bir önceki yıla göre yüzde 37,7 artışla 73,2 milyar TL’ye, toplanan fonları da yüzde 27,4 artışla 50,04 milyar TL’ye ulaştırdığını söyledi.

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TİCARETTE OYUNUN KURALLARI GFT İLE DEĞİŞİYOR

Katılım bankacılığının, 2022 yılında da büyümesini devam ettireceğine işaret eden İkram Göktaş, "2022 yılında, kulandılıran fonlar ve toplanan fonlarda yüzde 20 büyüme öngörüyoruz. Reel olarak” değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf Katılım’ın yeni ürünü Garantili Fon Transferi (GFT) hakkında da bilgi veren İkram Göktaş, vadeli mal alım satımı yapan ticari işletmelerin nakit akışının, bölünebilir ve devredilebilir dijital ödeme sistemiyle güvencede olacağını söyledi. KOBİ’lere de GTF’nin büyük kolaylık sağlayacağına işaret eden Göktaş, şöyle devam etti: “Mal ve hizmet alımlarında GFT ile limit tahsis ettik. İşletme ay sonunda Vakıf Katılım garantörlüğünde ödemesini yüzde 100 alacağını biliyor. Çekte olduğu gibi vade beklemek zorunda değil. Hesaba gelen GFT’nin bölünerek farklı ticari ödemelerde kullanılabilmesiyle, ilk yıl 1 milyarlık gayri nakdi finansmanla en az 10 milyar TL’lik bir ticaret hacmine ulaşacağımızı; takip eden iki yılda ise 50 milyar TL’nin üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz.”

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Pandemi bitse de uzaktan çalışma sürer

Pandeminin iş yapış şekillerini değiştirdiğini ve uzaktan çalışmada yüzde 70-80 test ortamı oluştuğuna işaret eden İkram Göktaş, “Teknolojiyi iyi kullananlar, alnının akıyla çıktı. Banka personelimizin de yaklaşık yarısı evden çalışıyor. Pandemi bitse de uzaktan çalışma, iş yapış modeline dönüşüyor. Biz de benzer bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Pandemi öncesi finansal kuruluşların dijitial kanallardan daha çok işlem yapma isteği vardı. Bütün işlemlerin pandemide dijitalde yapıldığını gördük. Bu da sektöre avantaj sağladı” dedi. Yeni şubelerle 300 kişiye istihdam

Şubeleşme çalışmalarının gelecek yıl da devam edeceğini söyleyen İkram Göktaş, yeni açılacak şubelerle istihdamın da artacağını bildirdi. Göktaş, şöyle devam etti: “Dijitalleşme olsa da herşeyi oraya taşımak çok mümkün olmuyor. Müşteri alışkanlığı, KOBİ’ler halen şube kullanmayı tercih ediyor. Coğrafi alana da daha fazla yayılma şansınız oluyor şubelerle. O nedenle şubeleşmeye devam edeceğiz ve 150’ye ulaşmayı düşünüyoruz. Yeni şubelerle, Genel Müdürlük dahil 250-300 kişi istihdam edeceğimizi öngörüyoruz.”