Ekonomi Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor Normalleşme desteği devreye alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir milyon çalışanı ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinde son gün! Normalleşme desteği devreye alınacak

Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor: Normalleşme desteği devreye alınacak

Koronavirüs salgını sürecinde oluşan ekonomik olumsuzlukları hafifletmek için getirilen kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor. Destekten yararlanan işverenler 1 Nisan’dan itibaren işçilerini normal çalışmaya geçirecek. Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL’ye kadar normalleşme desteği sağlanacak. Öte yandan vergi ve idari para cezası yapılandırmalarının ikinci taksiti için de son gün bugün. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir milyon çalışanı ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinde son gün! Normalleşme desteği devreye alınacak
Foto/arşiv

Koronavirüs salgını sürecinde çalışanlara destek olmak amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme desteği devreye sokulacak. İşveren 1 Nisan’dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da ücretsiz izne çıkartacak.

AYLIK 1341 TL'LİK DESTEK VERİLECEK

Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL’ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.

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KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 5 NİSAN'DA HESAPLARDA OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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Öte yandan, SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son gün bugün.

YAPILANDIRMADA SON TAKSİT BUGÜN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

  • Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

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