Bir yılda 24.2 milyar dolarlık katkı

Dünyanın en önemli bağlantı noktaları arasında yer alan İGA İstanbul Havalimanı, her geçen yıl yolcu trafiğinin artırıyor. Geçtiğimiz yıl 76 milyon yolcuya hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye ekonomisine millî gelirin yüzde 2,2'sine karşılık gelen 24,2 milyar dolarlık katkı sağladı. Sağlanan ekonomik katkı, havalimanı faaliyetleri ve uçuşunu gerçekleştirmek için temin edilmesi gereken ürün ve hizmetlerin üretimi için sağlanan istihdam, hanehalkı geliri ve bu sayede oluşan katma değerin yanı sıra havalimanı ile bağlantılı olan şirketlerin çalışanlarının gelirleri aracılığıyla yürüttüğü ekonomik faaliyet üzerinden hesaplandı.

Sinan Ülgen ve Selahattin Bilgen

330 BİN İSTİHDAMA KAPI ARALADI

İGA çatısı altında havayolları, yer hizmetleri, güvenlik, yiyecek ve içecek, sınır polis vb. kalemlerde doğrudan sağlanan istihdam 53 bini buldu. İGA’nın doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam ise geçtiğimiz yıl 330 bini aştı. Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI’ın Türkiye temsilcisi 'İstanbul Ekonomi' tarafından hazırlanan ‘İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi’ne göre; havalimanının, 2030 yılına gelindiğinde 472 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda millî gelirin yüzde 3,25'ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi ve ek hanehalkı gelirini 8,5 milyar dolara ulaştırması öngörülüyor.





PANDEMİ ETKİSİNİ TAMAMEN ATLATTI

Hazırlanan analizin sonuçlarını değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, raporun İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye ekonomisine değil, küresel havacılık sektörüne olan etkilerini de net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti. Bilgen, “ İGA İstanbul Havalimanı, pandemi sonrasında eski performansına ulaşabilen dünyadaki çok az sayıdaki uluslararası havalimanından biridir ve hızlı büyümesini sürdürmektedir” dedi.





2024’Ü 82 MİLYON YOLCUYLA KAPATACAĞIZ

2024'ün kendileri için olumlu geçtiğini söyleyen Bilgen, şöyle konuştu: “Birçok anlamda hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ya da yakın olarak takip ettiğimiz bir yıl olarak devam ediyor. Geçen yılı 76 milyon yolcuyla tamamlamıştık. Belli zorlukları yaşarken telafi edecek aksiyonları da aldığımız bir yıl oldu. Yılı 82 milyonun biraz üzerinde bir yolcu sayısıyla tamamlamayı öngörüyoruz. En önemli yatırımız ilave pist yatırımıydı. 2024'e düşen kısım 330 milyon Euro'ydu. yatırımın bu yıla ait olan kısmını yapacağız. 2025 ve 2026 yılında da devam edeceğiz.”





Büyümeyi sürdüreceğiz

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, henüz 6 yıldır hizmet veren genç bir işletme olmalarına rağmen ‘Türkiye markası’na katkı sunabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Bilgen, “İGA'nın gelecek projeksiyonu ile ACI rakamlarının son derece yakın seyrettğini görüyoruz. Büyümenin 2030 yılına kadar hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.





Araştırma üç kademeli

Araştırmanın yöntem ve metodolojini anlatarak sonuçları hakkında bilgi veren İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, “Bu araştırma; doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkiler üzerinden yapıldı. Analizde; Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) öngördüğü veriler değerlendirildi. Bir diğer senaryo içinse İGA'nın büyüme projeksiyonları temel alındı” diye konuştu.















