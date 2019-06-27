Bitcoin'de 17 ayın zirvesi

Facebook’un kripto para birimi Libra’yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri adaptasyonunun artacağı yönündeki beklentilerle Bitcoin'deki tırmanış hız kazandı.

Libra’ya yönelik olumlu açıklamaların yanında, söz konusu yeniliğin incelenmesi gerektiği yönündeki gelişmeler piyasalarda karışık bir seyrin görülmesine sebep oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in Libra’yı “dikkatlice inceleyeceğini” söyledi. Powell Libra’nın bütün ayrıntılarıyla inceleneceğini ve tüketicinin korunması kapsamında muhtemelen “oldukça yüksek” standartlara tabii tutulacağını belirtti. “(Libra’yı) Dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Libra’nın kapsamı göz önüne alındığında, yatırımcının korunması açısından beklentilerimizin oldukça yüksek olacağını düşünüyorum” diyen Powell, Libra’yı denetleyecek otoritelerin birden fazla yerde bulunacağını söyledi.

Powell’ın yanında ABD Senatosu Bankacılık Komitesi de Libra’ya ilişkin Temmuz’da bir oturum düzenleneceği duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından Çarşamba günü TSİ 22:59’da 13 bin 793 dolar ile son 17 ayın en yüksek düzeyini gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.15 düşüşle 12 bin 505 dolara geriledi ve 222 milyar 380 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.9’unu oluşturdu.

Toplam 2,290 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 86’sı düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 27.32 ile 77’nci sıradaki Energi öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 12.99 ile en çok Bitcoin SV düştü.

Söz konusu düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 26 Haziran TSİ 23:27’de 386 milyar 621 milyon dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.4 düşüşle 352 milyar 471 milyon dolara geriledi.

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Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 126 milyar 770 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.15

Ethereum yüzde 2.23

Ripple yüzde 10

Bitcoin Cash üzde 4.58

Litecoin yüzde 7.49

EOS yüzde 10.65

Binance Coin yüzde 6.28

Bitcoin SV yüzde 12.99

Tether yüzde 0.58

Cardano yüzde 3.70 düştü.

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