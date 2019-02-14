Biz de tanzim istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz” açıklamasının ardından Ankara ve İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçerek tanzim satış noktaları oluşturdu. Buralara vatandaşın ilgisi büyük olurken, 3 günde fiyatlar neredeyse yarı yarıya indi. Etiketlerde görülen düşüşün, Ankara ve İstanbul’da kısa sürede zincir marketlere de yayılmasıyla vatandaşın cebi de rahatladı.

BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLARDA SERT DÜŞÜŞ

Gıdadaki fahiş artışların kanıtı olarak da görülen bu fiyat düşüşleri sonrasında Türkiye’nin farklı illerinden de tanzim satış noktası kurulması beklentisi doğdu. Türkiye’nin dört bir yanından Yeni Şafak’a bulundukların yerin market fotoğraflarını atan vatandaşlar, tanzim noktalarının bütün şehirlerde olmasını istiyor. “Biz de uygun fiyata sebze almak istiyoruz” diyen vatandaşlar, “Tanzim buraya da gelsin market fiyatları hala cep yakıyor” çağrısı yaptı. Türkiye’nin birçok kentinde, rakamların hala yüksek olduğu ifade edilirken, kış aylarında Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Antalya’da bile yüksek rakamlar dikkat çekti. Zincir marketler Ankara ve İstanbul’da fiyatları düşürdüler ama diğer iller hala cep yakmaya devam ediyor. Şimdi bize fotoğrafları gelen fiyatları inceleyip memleketten market manzaralarını görelim:

KONYA’DA SALATALIK 13,90 LİRADAN SATILIYOR

Konya’da dün fiyat baktığımız market zincirinde patates 6,45, soğan ise 7 lira. Biber 12,85, patlıcan 9.90, domates 9,90, salatalık 13,90 lira iken yine aynı yerde yerel bir markette ise fiyatlar dudak uçuklatıyor. Başka bir markette ise patates 4,5, soğan 5, domates 7,45 olduğunu ayrıca patlıcan, kabak ve biberin de tezgahta bulunmadığını gözlemledik. Bir diğer organize perakende markası Farklı bir yerde ise patates 5, soğan 4.5, domates 7 liradan satışa sunuluyor. Patlıcan 8.45, salatalık 7,45 olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, Konya’da da tanzim satış noktası kurulmasını istiyor.

ANTALYA’DA BİLE DOMATES 7 LİRA

Trabzon’da da fiyatlar farklı değil. Fiyat araştırması yaptığımız kentte zincir marketlerin fiyatları birbiriyle yarışıyor. Kentte soğan 3,45, domates 9 lira, patates 3.45, biber 6 lira, salatalık ise 5 lirayı buluyor Ağrı’da durum hiç farklı değil. Bir market zincirinde soğan 5 lira, patates 3 lira. Biber 11.90, patlıcan 9.95, domates ve salatalık 6.50 lira olurken, seracılığın merkezi Antalya’da da durum diğerlerini aratmıyor. Kentte markette domates 7 lira soğan ise 3.45 lira. Farklı bir şubede de biber 8 lira soğan ise 3.50 lira olarak tezgahlarda yerini alıyor. Başka bir zincir markette biber 12 lirayı buluyor. Van’da yaşayan bir vatandaş ise şu bilgileri veriyor: “Dün akşam alışverişe gittim. Fiyatlar el yakıyordu almadım. Patlıcan 12 lira, patates 5 buçuk soğan ise 5 liraydı.” Çankırı’daki zincir marketlerden birinde ise; patates 4,50, soğan 5 lira, patlıcan, 8,45, salatalık 8,75, domates ise 10 liradan satılıyor. Bursa’da domates 14 lira ile rekor kırmış durumda. Salatalık 7.49, biber ve patlıcan 9.90 , patates 4.79, soğan ise 5 lira.

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Albayrak: Rakamlar tüm Türkiye’ye yayılmaya başlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu hafta içerisinde marketlerin de tanzimde satılan ürünlerin çoğunda aynı fiyatlara gelmesini beklediğini söyledi. Marketlerdeki fiyatları yakından takip ettiklerini belirten Albayrak, “25 bin noktalık marketler zincirinde de bu fiyatların artık yayılmaya başladığını tüm Türkiye’de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz” dedi. Albayrak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler aldıklarını, söz konusu tedbirlerden öncelikli ve kısa vadeli olan tanzim satış noktalarının, başta büyükşehir belediyelerinden İstanbul ve Ankara olmak üzere 80 noktada hizmete girdiğini söyledi.

EKO SİSTEM GENİŞLER

Albayrak, önümüzdeki günler içerisinde yapılandırmayı daha da güçlendireceklerini belirterek, tanzim satış noktalarının ve satılan ürünlerin sayısının artırmak için bu ekosistemi genişleteceklerini ve denetimlerin artacağını sözlerine ekledi.

OYNAT 00:54 Tanzim satışa Ankaralıdan büyük ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alınırken, bunlardan 15'i kuruldu. Çadırlarda sebze satışına saat 10.00 itibarıyla başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadırlarda domates 3, patlıcan 4,5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satışa çıkarıldı.

EKONOMİ Marketler 'Tanzim' oldu