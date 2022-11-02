Blockchain’i KOBİ’lere taşıyacağız: İTO seçimlerinin ilk etabı 9 Kasım'da yapılacak

Yaklaşık 700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyetin 100’üncü yılında odayı yönetecek yönetimini iki aşamalı seçimle belirleyecek. Önce 9 Kasım’da İTO’nun 81 meslek komitesinin üyeleri seçilecek. İTO Meclisi’ne girecek iş insanlarının belirlenmesinin ardından 15 Kasım 2022 Salı günü 21. Dönem İTO Meclisi, oda yönetimini seçecek. 27 yıldır İTO’da görev alan İTO’nun mevcut Başkanı Şekib Avdagiç, ikinci döneminde yine en iddialı aday. Avdagiç, MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON başta olmak üzere 40’a yakın vakıf ve derneğin üye olduğu İTO Platformu’nun ortak adayı olarak seçimlere giriyor.

DEVAMLILIĞI ESAS ALIYORUZ

Gelecek 4 yıla ilişkin projelerinden bahseden Avdagiç, bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerin devamlılığını önemsediklerini söyledi. “Yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, e-ticaret, metaverse ve dağınık yapıda bir veri tabanı sistemi olarak şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlayan blockchaini büyük ölçekli işletmelerin ajandası olmaktan çıkarıp, KOBİ düzeyine indirecek çalışmalar yürüteceğiz” diyen Şekib Avdagiç, iş dünyasının en önemli seçimi öncesi Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

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1,5 MİLYON İŞLETMENİN ÇATI KURULUŞUYUZ

İstanbul Ticaret Odası’nda 27 yıldır görev yapıyorsunuz. 1995 yılından beri İTO’da neredeyse yer almadığı üst düzey bir görev kalmayan bir başkan olarak, siz İTO’yu nasıl tanımlarsınız?

İTO, 700 bin üye işletme ve onların 1,5 milyonu aşkın sahibi ve ortağı ile Türkiye’nin en büyük odası. Dünyanın da en büyük odalarından biri. Türkiye'deki 3 firmadan biri İTO'ya üye. Aynı zamanda İTO, üyelerini dünya pazarlarına açan bir üs. İstanbul ekonomisi büyüdükçe, Türkiye daha da ilerliyor. Türkiye dünya liginde yükseldikçe İstanbul’un potansiyeli daha da artıyor. Şöyle demek de hiç yanlış olmaz. Türkiye İstanbul’dur, İstanbul İTO’dur.

PROJELERİMİZE YENİLERİNİ EKLEMEK İÇİN ADAYIZ

9 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerle alakalı neler söylemek istersiniz?

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2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin sonucunda hem üyelerimizden hem de meclis ve komite üyelerimiz ile iş dünyamızı temsil eden örgütlerden gelen teveccüh, yeniden aday olma kararımda etkin oldu. Benim için İTO adaylığı istişare mekanizmasının sonucunda çıkılan bir yol. Tıpkı 2018’de olduğu gibi, bu dönem için de, yapılan istişareler sonucu bu desteği yanımda gördüğüm ve aldığım için adaylığımı paylaştım. Yeni dönemde de inşallah yeni projelerle yola devam edeceğiz. Bizler bu çatı altında “önce üye, önce Türkiye” şiarıyla adım atıyoruz. İTO’da başlattığımız büyük projelerimizi tamamlamak, tamamlananlara yenilerini eklemek için adayız.

TALEP VE BEKLENTİLERİ İTO GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Nisan 2018'de İTO Başkanı olarak göreve başladınız. Geçen 4.5 yıla baktığınızda neleri başardığınızı düşünüyorsunuz?

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20’nci dönem İTO Meclisi'nde gündeme getirilen talep ve beklentilerine ilişkin, başka hiçbir dönemde olmadığı kadar çok sayıda çalışma yaptık ve tam 60 adet rapor hazırladık. Bu raporları Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı bulunduğumuz TOBB ile diğer yetkililere anında sunduk. Böylece 20’nci dönem, odaya ulaşan talep ve beklentilerin en fazla dikkate alındığı dönem oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın 20’nci dönemi, odamız açısından pandemiye rağmen gerçek anlamda bir atılım ve altın yıllar dönemi oldu. Pandemi döneminde firmaların acil sorunlarının çözümünden, Kısa Çalışma Ödeneği, Nefes Kredisi, SGK primi ve vergi indirimleri gibi hükümetin aldığı tedbirlerin altında İTO’nun payı büyük.

Bu dönemde, 700 bin üyemizin tamamını merkeze alan bir yönetim ve faaliyet anlayışı geliştirdik. 2021 yılı başından bu yana İstanbul’da yaklaşık 600 bin artan istidamın oluşturulmasında en büyük paydaş olduk. 21’inci dönemde de İTO’nun 140 yılına 4 altın yıl daha ilave etmek için göreve talibim.

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79 KOMİTEDE 1.545 KİŞİYLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Seçim çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

81 komiteden 79’unda ekiplerimizle yarışıyoruz. 1545 kişilik bir ekiple 79 komitede seçim çalışmalarını yürütüyoruz. 2018 yılındaki seçimde 81 komiteden 72’sini bizim listelerimiz kazanmıştı. Ekiplerimizden aldığımız bilgiler ve saha araştırmalarımız 9 Kasım’da açık ara önde olduğumuzu gösteriyor. İTO Platformu’nun ortak adayı olarak seçimlere giriyorum. Geçen 4.5 yılda İTO’da ‘atılım dönemi’ne imza attık. Tamamlanmamış projelerimizi bitirmek, yeni projelere imza atmak istiyoruz.

PROJELERİMİZLE İTO’YA DEĞER KAZANDIRDIK

Şekib Avdagiç, görev süresi boyunca yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

1- Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM), bölgemizin en büyük girişim merkezi haline getirdik.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM), bölgemizin en büyük girişim merkezi haline getirdik. 2- Hamilik Projesi’yle okul-iş dünyası işbirliğini kalıcı bir raya soktuk.

Hamilik Projesi’yle okul-iş dünyası işbirliğini kalıcı bir raya soktuk. 3- 2010’da temelini attığımız Teknopark İstanbul’u Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın teknoparklarından biri yaptık.

2010’da temelini attığımız Teknopark İstanbul’u Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın teknoparklarından biri yaptık. 4- İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’mizin müzmin kiracı sorununu çözdük.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’mizin müzmin kiracı sorununu çözdük. 5- İstanbul’u kongre ve toplantı turizminin başkenti yapacak projeleri hayata geçirdik.

İstanbul’u kongre ve toplantı turizminin başkenti yapacak projeleri hayata geçirdik. 6 - Taşhan Hizmet Binamızı kullanıma sunduk.

Taşhan Hizmet Binamızı kullanıma sunduk. 7- Hünkâr Kasrı’ndan sonra, Liman Hanı’nı kültür hayatımıza kattık.

Hünkâr Kasrı’ndan sonra, Liman Hanı’nı kültür hayatımıza kattık. 8- BTM’ye, merkez binamızın yanındaki otoparkta muhteşem bir bina yapıyoruz. Yarısı odamıza ait olan otoparkın kalan yarısını da satın alıp İTO’ya kazandırmıştık.

BTM’ye, merkez binamızın yanındaki otoparkta muhteşem bir bina yapıyoruz. Yarısı odamıza ait olan otoparkın kalan yarısını da satın alıp İTO’ya kazandırmıştık. 9- Merkez binamızın yanında restore ettiğimiz bir diğer binamızın restorasyonunu da bitirmek üzereyiz.

Merkez binamızın yanında restore ettiğimiz bir diğer binamızın restorasyonunu da bitirmek üzereyiz. 10- Eski İTO binası İstanbul Ticaret Sarayı’nın inşa çalışmalarına da başladık.