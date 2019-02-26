Ekonomi Bodruma erken rezervasyonda yüzde 20 artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum'a erken rezervasyonda yüzde 20 artış

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a bu sezon için yabancı turistlerce yapılan erken rezervasyonların sayısı geçen sezona kıyasla yüzde 20 arttı.

Haber Merkezi AA
Bodrum Kalesi tüm sezonlarda ziyaretçi akınına uğruyor.
Bodrum Kalesi tüm sezonlarda ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, "Bu yıl yabancı turist açısından Bodrum'da erken rezervasyonda yüzde 20 gibi bir artış söz konusu. Bodrum'daki yatak kapasitesi gelecek turisti karşılayabilecek durumda" dedi.

Tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yanında beyaz badanalı, mavi kapı ve pencereli evleriyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesine ilgi her geçen yıl artıyor.

  • Aslan, yaptığı açıklamada, erken rezervasyonun sağladığı avantajlara işaret etti. Yerli misafirin de bu avantajı kullanabilmesi için tesis fiyatlarının uygun olması gerektiğini belirten Aslan, "Biraz yerli bazında düşünüp bu şekilde ayarlama yapılması lazım" diye konuştu.

Bu sezon özellikle yabancı turist sayısında önemli ölçüde artış yaşanacağını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Şu anda İngiltere pazarında çok büyük bir artış var. Almanya, Hollanda, Belçika artışta olan ülkeler. Bunun dışında Rusya, Ukrayna gibi yerlerden de geçen yıllara göre bir artış var. Bütün pazarlarda artış gözlemliyoruz. Nisanda şehrin hazır hale gelmesini istiyoruz ancak önümüzde yerel seçimler var. 25 Mart'tan itibaren ilçeye yabancı turist gelmeye başlar. Uçak hareketliliği nisanın ilk haftasından itibaren geçtiğimiz yıllara göre çok artacak. Gelen yolcu sayısı artacağı için otellerin ve konaklama tesislerinin hazır olması tek başına yeterli değil. Şehrin her anlamda hazır olması gerekir."

"Her yağmurda delik deşik olan yolların sezona yetiştirilmesi lazım"

Bodrum'un tarihi yönden de zengin bir yer olduğuna işaret eden Aslan, bu zenginliklerin çeşitli aktivitelerle süslenmesi gerektiğini ifade etti.

"Misafir otelden dışarıya çıkmıyor." şeklinde şikayetler aldıklarını belirten Aslan, "Turisti dışarıya çıkartabilmek için tarihi alanların daha iyi tanıtılması gerekiyor. Bunun için de altyapı uygun olmalı. Her yağmurda delik deşik olan yolların hızlı bir şekilde sezona yetiştirilmesi lazım." dedi.

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"Bodrum bir marka"

"Bu yıl yabancı turist açısından Bodrum'da erken rezervasyonda yüzde 20 gibi bir artış söz konusu." ifadesini kullanan Aslan, şunları kaydetti:

"Bodrum'daki yatak kapasitesi, gelecek turisti karşılayabilecek durumda. Tur operatörleri otellerle kontenjan anlaşmaları yapıyorlar. Yerli rezervasyonlarda ise düşüş mevcut. Bunun nedeni sanırım ekonomi. Konaklama sektöründeki arkadaşların yerli misafirlere biraz daha hassas davranıp, fiyat politikasını da buna göre ayarlamaları rezervasyonları artıracaktır. Bodrum ismiyle bir marka. Bodrum'a gelenlere burayla ilgili görüşlerini soruyoruz, memnun olanlar da var olmayanlar da. 25 yıldır Bodrum'da yaşayan birisi olarak, benim için marka bir şehir ama artık Bodrum gibi bir yerde altyapı sorunlarının bitirilmiş olması lazım."

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