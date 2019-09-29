Ekonomi Boğazda yelkenler sahne aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Boğaz’da yelkenler sahne aldı

Turkcell tarafından geleneksel hale getirilen 'Turkcell Platinium Bosphorus Cup'ın 18'incisi 8 ülkeden 80 yelkenlinin katılımıyla başladı. Yaklaşık 800 yelkencinin mücadelesi sırasında İstanbul Boğazı'nda renk cümbüşü ortaya çıkarken, sahil kenarındaki İstanbullular gerçekleşen yarışlara yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul (Arşiv)
İstanbul (Arşiv)

Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın 18’incisi Boğaz Yarışı’yla başladı. 8 ülkeden gelen 80 yelkenli İstanbul Boğazı’nı rengarenk boyarken, yaklaşık 800 sporcu Boğaz’ın özel yarışında kıyasıya mücadele etti. Türkiye’nin uluslararası arenadaki önemli spor organizasyonlarından biri ve en uzun soluklu yelkenli yarışı olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2019’da ilk gün İstanbul Boğazı’nın eşsiz görüntüsü altında geride kaldı. 8 ülkeden yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, Boğaz’a akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Ortalama fiyatı 60 bin euro olan 80 yelkenli, İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda mücadele etti. Saat 12.00’de start alan tekneler Çırağan Sarayı’nın önünden geçip Anadoluhisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

Düzenlenen yarışın yanı sıra yarış izleme noktalarından Feriye Sarayı'nda denizlerdeki atık maddelerden gerçekleştirilen eserlerin gösterildiği bir de sergi düzenlendi. Gerçekleşen sergi ile yarışların bu yıl ki teması olan 'Temiz Deniz' konusuna dikkat çekildi.

‘TEMİZ DENİZ’ İÇİN BOĞAZA AÇILDILAR

Bu yılki yarışların ana teması ise ‘Temiz Deniz’ oldu. Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla koşulan yarışlarda deniz temizliği de gerçekleştirildi. Turkcell çalışanları da özel bir tekneyle Boğaz’a açılarak bu temizliğe katıldı. Ayrıca yarışların izleme alanları arasında yer alan Feriye Sarayı’nda denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de sergilendi. Adalar ve İstanbul sahillerinden toplanan atıklardan oluşturulan sergiyle deniz kirliliğine ve denizden gelen atık malzemelere dikkat çekildi. Deniz temizliğinin önemini sanatsal olarak gözler önüne serildi. Eserlerin birçoğu ise deniz ve okyanus dendiğinde akla gelen ilk şey olan balık formundan yapıldı.

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Pazar günü koşulacak yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’na sahip olacak.

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