Boğazlara yeni tarife

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kullanan yabancı gemilerden alınan geçiş ücreti güncellendi. 1 Temmuz’dan (bugün) itibaren geçerli olacak ücret ton başına 0,34 sent artışla 4,08 dolardan 4,42 dolara yükseltildi. 1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden ton başına 0,80 dolar alınıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık boğaz geçiş ücretleri, yeniden bir Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ihtiyaç duyulmaksızın her yıl 1 Temmuz’da otomatik olarak güncellenecek.

10 BİN NET TONAJDAN 17 BİN 760 DOLAR ALINACAK

10 bin net tonajlı bir gemi üzerinden örnek verilecek olursa; 7 Ekim 2022 yılından önce bir gemiden toplam 3 bin 240 dolar ücret alınırken, Ekim 2022’de 16 bin 393 dolara yükseltildi. Yeniden düzenleme yapılarak 1 Temmuz’dan itibaren yeni tarife 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödeyerek boğazlardan geçecek.

GELİRLER ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Net ton başına alınan 4,08 dolar ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak” diye konuştu.







