Bolat ve Görgün’den TÜMOSAN’a ziyaret

2023 IDEF Fuarı, savunma sanayii başta olmaz üzere; güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren şirketlere her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin köklü savunma şirketi TÜMOSAN da, yerli ve milli üretim marin motorları başta olmak 16 farklı ürünüyle yer aldı. IDEF 2023'ü ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat TÜMOSAN standını gezdi. Bakan Bolat'a eşlik eden Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ürünleri beğenirken daha önce TÜMOSAN fabrikasını gezdiğini vurguladı.

STANT ZİYARETİNDE DETAYLI BİLGİ ALDI

TÜMOSAN standını ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜMOSAN yetkilileri ile bir araya gelerek Türk Savunma Sanayii sektörünün büyümesine yönelik talep ve önerileri dinledi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise daha önce TÜMOSAN fabrikasını ziyaret ettiğini, fabrikanın yeni yatırımlarından haberdar olduğunu ve tekrar ziyaret ederek gelişmeleri yerinde incelemek istediğini ifade etti.

HİBRİT MOTORLU PUSAT GELECEĞİ İŞARET ETTİ

TÜMOSAN, 2023 IDEF Fuarı’nda 16 farklı ürününü sergiledi. İnsansız Deniz Aracı ULAQ, Marin Motor, Elektronik Kontrol ve Dümenleme Sistemleri, PUSAT konvansiyonel ve hibrit askeri kara araçları, ALP güç grupları başlıca olmak üzere diğer ürünleri göz doldurdu. Ayrıca birçok sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yerli üretim jenaratörü ilk kez görücüye çıktı.







