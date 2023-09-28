Bölgenin enerji sigortası Türkiye

Enerjide dışa bağımlılığı kırmak için uzun yıllardır kararlı yatırım politikaları izleyen Türkiye, enerjide arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda kaynak çeşitliliğini de artırdı. Yenilenebilir enerji atılımıyla kurulu gücünü katlayan Türkiye, hidrokarbon kaynaklarda da önemli ölçüde yerlileşme sağladı.

TANAP ve TürkAkım gibi kritik önemdeki uluslararası enerji projelerinin geçiş koridoru olan Türkiye, hem denizde hem de karada gerçekleştirdiği sondajlar ve devreye alınması için gün sayan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sayesinde enerjide artık merkez ülke konumuna yükseldi. Türkiye enerjideki rolünü, yakın gelecekte kurulması beklenen enerji merkeziyle daha da geliştirecek. Enerji ithalatı hızla düşüren Türkiye, attığı adımlar neticesinde ihracatçı konuma yükseldi.

ROMANYA’YA GÜNLÜK 4 MİLYON METREKÜP GAZ

Türkiye, henüz gaz merkezini devreye almadan yakın coğrafyanın arz güvenliğinde sigorta görevi görmeye başladı. Enerji ihracatı için bu yıl içerisindeki üçüncü anlaşma Romanya ile yapıldı. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan anlaşma, 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Doğal gaz ihracatına

1 Ekim’de başlanacak. Anlaşmaya ilişkin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, “Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan’a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya’yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa’da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştiriyor. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam ediyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

AVRUPA’NIN ARZ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’DEN GEÇİYOR

Ocak ayında Bulgaristan ile, geçtiğimiz ay ise Macaristan ile doğal gaz tedariki için anlaşan Türkiye böylece yıl içerisinde üçüncü ihracat anlaşmasını da gerçekleştirmiş oldu. Bulgaristan ile yapılan anlaşma yıllık 1,5 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsarken, anlaşma kapsamında Türkiye, bu ülkeye 13 yıl boyunca doğal gaz ulaştıracak. BOTAŞ ile Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy arasında geçtiğimiz ay yapılan anlaşmayla bu ülkeye de gaz ihraç edilecek. Böylece, Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de önemli bir katkı sağlanacak.

İsrail doğal gazı için görüşmeler hız kazandı

Türkiye öte yandan, İsrail gazının Avrupa’ya iletimi konusunda en cazip rota olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen BM zirvesinde bu konu masaya yatırıldı. Konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, “Birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsrail’le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye’ye değil, Türkiye’den aynı zamanda Avrupa’ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın kısa bir süre içinde mevkidaşı Israel Katz ile anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek için İsrail’de bir araya gelmesi bekleniyor.

Nahçıvan’ın gazı Türkiye’den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kısa süre önce Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın da temelini attı. Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat olan proje ile Nahçıvan’ın yıllık doğal gaz tüketimi olan 500 milyon metreküp doğal gaz, 85 kilometrelik bu hatla Türkiye üzerinden sağlanacak. Projeyle ayrıca, Nahçıvan’ın doğal gaz konusunda İran’a bağımlılığını sona erdirmesi hedefleniyor.















