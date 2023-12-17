Bölgesel kriz ortamında tekstile nefes

Türk tekstil sektörü, dünya çapında birçok önemli firmanın üretim üssü olmasına rağmen yerli firmaların markalaşması adına çabalar artıyor. Bir dönem Laleli'den Rusya ve Doğu Avrupa'ya yapılan bavul ticareti, şimdilerde profesyonel etkinliklerle devam ediyor. Yıllardır Türk tekstilini Rusya, Orta Doğu ve Orta Asyalı alıcılarla buluşturan Dosso Dossi Fashion Show’a bu sene 40 ülkeden 5 bin katılımcı akın etti.





30 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yerli üreticiyi küresel pazarlarla buluşturan bu alanda önemli etkinliklerden biri olan Dosso Dossi Fashion Show’a bu yıl 120 firma katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı’na rağmen bölgeden binlerce alıcının gelmesi dikkat çekti. Organizasyonun 30 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Buradaki tüm firmaların yurt dışına açılan kapısıyız" dedi. Eraslan, Antalya Nest Convention Center'da düzenledikleri defilenin bu yılki temasının hsürdürülebilirlik olduğunu söyledi.





TÜRKİYE DÜNYADA EN İYİ 5’İNCİ ÜRETİCİ

Modayı reklam aracı olarak kullandıklarının altını çizen Eraslan, Türkiye'nin dünyada beşinci iyi üretici olduğunu hatırlatarak, ülkeye gelen modellerin sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin tanıtımını yaptığını vurguladı. Eraslan, ihracata dönük katma değerli ürünler pazarladıklarına dikkati çekti. Eraslan, 13-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 40 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını ağırladıklarını söyledi. Eraslan, “Konuklarımızı kadın, erkek, çocuk, iç giyim, ayakkabı ve ev tekstili alanlarındaki Türk üreticilerin ürünleriyle buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz defilede ünlü modellerimiz Türk tekstilinin katma değeri yüksek dünya standartlarındaki ürünlerini başarıyla sergilediler” değerlendirmesini yaptı.





100 MİLYON $’LIK İHRACAT BAŞARISI

Dosso Dossi olarak ihracatta 30’uncu sırada olduklarını bildiren Eraslan, "100 milyonu aşkın ihracat rakamlarımız oluşuyor. Firmaların artması daha fazla ihracat yapmamıza vesile olacak" ifadesini kullandı. Organizasyona ilk başladıklarında 5-6 ülkeden 45-50 kişilik gruplar katıldığını hatırlatan Eraslan, şöyle devam etti: "Şimdi 5 bin kişilere ulaştık. Firma sayısı da 9-10 iken şu anda 120 firmaya geldik. 40 ülke 200 şehirden insanlar geliyor bu organizasyona. Filistin'den, Rusya’dan Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan da insanlar var."





KIŞ SEZONUNDA TURİZME KATKI

Fuara ve defileye katılan üreticilerin markalaşmak adına önemli bir adım attıklarını kaydeden Eraslan, "Her firmanın ayrı kreasyonları ve ürünleri vardı. Bunlar da kendilerini ifade edecek ürünleri sergilediler, fuarımızda ve defilemizde. Buradan dünyaya açılan bir kapı gibi firmalar ürünlerini dünyaya sunuyorlar" diye konuştu. Bölgeye çok ciddi tanıtım sağladıklarını ifade eden Eraslan, organizasyonlarının turizme de çok ciddi katkı sağladığını aktardı. Eraslan, organizasyonları öz sermayeleriyle yürüttüklerini sözlerine ekledi.



