Bölgesel teşvikle tekstilde 386 bin istihdam

Katma değerli üretimi, ülkeye her yıl kazandırdığı ortalama 16 milyar dolarlık net döviz getirisi ve istihdama katkısı ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, bölgesel teşviklerin amacına uygun kullanımında da fark oluşturdu. 10 yılda 15,2 milyar TL’lik teşvikli yatırımla 386 bin kişilik yeni istihdam oluşturan sektör, bu yıl 19 milyar doların üzerinde ihracatla yeni bir rekora hazırlanıyor. İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim firmalarının son dönemde yaptıkları yatırımlarla küresel markaların üretim üssüne çevirdikleri Malatya’daki fabrikaları ziyaret etti. Bu hedef doğrultusunda İstanbul’u moda merkezi Anadolu’yu üretim üssü yapmak için kolları sıvadıklarını bildiren Gültepe, şunları söyledi:

REKLAM

BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ 5 VE 6. BÖLGELERE YARADI

“Devletimizin 2012’de başlattığı bölgesel teşvik uygulamasının da pozitif etkisi ile firmalarımız son 10 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok önemli yatırımlara imza attılar. Özellikle 5. ve 6. bölgelere yaptığımız yatırımlarda uzun süreli iş birliği yaptığımız yabancı partnerlerimizin teşvikinin de altını çizmem gerekiyor. Verilere baktığımızda 2012’den bu yana sektörün toplamda 15,2 milyar TL’lik teşvikli yatırım yaptığı görülüyor. 15,2 milyar TL’lik yatırımda İstanbul yaklaşık 3,3 milyar TL ile ilk sırada yer alıyor. Teşviklerle 6. Bölge’de 4,8 milyar TL, 5. Bölge’de ise 2,1 milyar TL olmak üzere 6,9 milyar TL’lik yatırım yaptık. Teşvikli yatırımlarla sağlanan 386 bin kişilik istihdam kapasitesinin 239 binini bu bölgelerde ülkemize kazandırdık.”

REKLAM

ANADOLU’DA BATMAN ZİRVEDE

Anadolu’da hazır giyim firmalarımızın en çok teşvikli yatırım yaptığı iller sıralamasında Batman başı çekiyor. Batman’da 434 firmamız tarafından 1,6 milyar TL’lik yatırıma imza atıldı. Batman’ı 934 milyon TL ile Malatya ve 823 milyon TL ile Diyarbakır izliyor” dedi. Gültepe, “Firmalarımız 10 yılda 15,2 milyar TL’lik teşvikli yatırımla 386 bin kişilik yeni istihdam yarattı. Bir başka ifade ile kullandığımız ortalama her 39,3 bin TL karşılığında bir insanımız için iş fırsatı sağladık” diye konuştu.

ATIL BİNALAR FABRİKAYA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Anadolu’da üretim kapasiteleri yüksek, güneş enerjisi ile çalışan çevre dostu yeşil fabrikalarımızın sayısını hızla arttırmaları gerektiğinin altını çizen Gültepe, “Tersine Göç Projesi ile bölgede kamuya ait olan ve halen atıl duran binaların uygun koşullarda firmalarımıza tahsis edilmesi talebimiz var. Bu talebimize olumlu yanıt alabilirsek atıl duran yüzlerce binayı birer üretim ve istihdam merkezine dönüştürebiliriz” dedi. Finansman kaynaklarının arazi ve bina için harcanmaması durumunda bir kişilik istihdamın maliyetini 6 bin TL’ye düşürebileceklerini aktaran Gültepe, bölgesel teşviklerin yanı sıra günün koşullarına uygun yeni teşvik mekanizmalarının da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Gültepe, “İHKİB olarak bu konuda da bir çalışma yaptık. Hazırladığımız Hazır Giyim Sektöründe Yeni Nesil İhracat Teşvik Önerilerimizi Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumları ile paylaştık” ifadesini kullandı.

REKLAM

Mustafa Gültepe (ortada)

İHRACATTA GÖZÜMÜ REKORA DİKTİ

ABD’li markalardan da Türkiye’ye giderek artan bir ilgi olduğunu hatırlatan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatçı firmalarımız yüzde 80 -85 kapasite ile çalışıyorlar. Kapasitemiz yılbaşına kadar dolu olduğu için bazı siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Sektör olarak 8 ayda 12 milyar 868 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eğer bir aksilik olmazsa bu yıl 19 milyar doları geçerek rekor bir ihracata imza atacağız. Çok uzak olmayan bir tarihte de 33 milyar dolarlık hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Çünkü küresel tedarik zincirindeki değişimin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda Avrupa ve ABD’li markaların Türkiye’ye ilgisinin daha da artacağını öngörüyoruz.”

REKLAM

EKONOMİ Sözleşmeli üretim artacak

EKONOMİ Elmada fahiş fiyat şikayeti: Dalında 2,5 rafta 7 TL