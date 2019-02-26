Ekonomi Borçlardan kurtulmak için son 3 gün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi ve prim borçlarında son gün ne zaman? GSS primi, KYK borcu, trafik cezaları, emlak vergisi son tarih

Borçlardan kurtulmak için son 3 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenmesi gereken prim borçları ile trafik cezası, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), öğrenim kredileri gibi borçlardan kurtulmak için 28 Şubat 2019 tarihi son gün. Geçen yıl mayıs ayında çıkartılan kanun uyarınca borçlarını yapılandırdığı halde yükümlülüklerini yerine getiremeyenlere tanınan fırsattan yararlanmak için son üç gün kaldı. İlk iki taksiti 28 Şubat’a kadar ödemeyenler, yapılandırma haklarını kaybedecek.

Haber Merkezi Diğer
Borçlardan kurtulmak için 28 Şubat 2019 tarihi son gün.
Borçlardan kurtulmak için 28 Şubat 2019 tarihi son gün.

Geçen yıl mayıs ayında çıkartılan 7143 sayılı torba kanunla, vergi ve prim borçlarına yapılandırma olanağı sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerin yaklaşık yarısı, geçen yılın ikinci yarısında döviz kurunda yaşanan hızlı artışın da etkisiyle ödemelerini yapamadı. 2018’in sonunda çıkartılan yasayla, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde yükümlülüklerini yerine getiremediği için yapılandırması bozulanlara yeni bir fırsat tanındı. Habertürk'te yer alan habere göre bu fırsattan yararlanmak için tanınan sürenin dolmasına sadece 3 gün kaldı.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR YARARLANACAK

7143 sayılı Kanun uyarınca, 31 Mart 2018 tarihinden önce doğmuş ve vadesinde ödenmemiş borçlar için yapılandırma olanağı sağlandı. Bu tarihten önceki borçlar için 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, ödemeleri gereken tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödedikleri takdirde yapılandırma hakkından yararlanmaya devam edebilecekler.

YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Yapılandırma başvurusu yaparken peşin ödemeyi tercih edenlere, gecikme cezası ve faizi yerine enflasyon oranında hesaplanan tutarın yüzde 90’ı oranında indirim olanağı sağlanmıştı. İlk iki taksit süresinde ödeme tercihinde bulunanlara ise yüzde 50 indirim yapılmıştı.

Peşin ödeme tercihinde bulunduğu halde ödemesini ilk taksit süresi içinde yapmamış olanlar, yüzde 90 indirim şansını kaybettiler. Bunlar 28 Şubat’a kadar, anapara ve enflasyon oranında hesaplanan tutar ile aylık yüzde 2 oranındaki geç ödeme zammını ödeyerek borçtan kurtulabilecekler.

REKLAM

İlk iki taksit süresinde ödemeyi seçenler ise yapılandırma başvurusu sırasında hesaplanan tutarın tamamını 28 Şubat’a kadar ödedikleri takdirde, yüzde 50 indirim fırsatından yararlanabilecekler.

İLK İKİ TAKSİTİ ÖDEMEYEN YAPILANDIRMA HAKKINI KAYBEDECEK

Gerek vergide, gerekse primler ile diğer kamu alacaklarında taksitle ödeme seçeneğinde bulunanlar ilk iki taksiti 28 Şubat’a kadar ödeyebilecekler. İlk iki taksitin ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar, yapılandırma haklarını kaybedecekler.

Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YAZILI BAŞVURUYA GEREK YOK

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olanlar, yeniden başvuru yapmayacaklar. Ödenmemiş tutarları doğrudan ödedikleri takdirde, yapılandırma hakkından yararlanmaya devam edebilecekler.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

31 Mart 2018 tarihinden önce vadesi dolan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmak şartıyla, 28 Şubat’a kadar ödenebilecek borçlar şöyle:

VERGİ: Vergi Usul kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar.

PRİM: Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan primler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları.

GSS Primi: Herhangi bir işte çalışmayan vatandaşların kendileri tarafından ödenmesi gereken genel sağlık sigortası (GSS) primleri.

ÖĞRENİM KREDİLERİ: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları.

REKLAM

TRAFİK CEZALARI: Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kesilen para cezaları.

SEÇİM CEZALARI: Seçime katılmayanlara kesilen para cezaları ile Nüfus Hizmetleri kanunu kapsamındaki cezalar.

ASKERLİK: Askerlik Kanunu uyarınca kesilen para cezaları.

TAPU HARÇLARI: Gayrimenkul alım satımından dolayı sonradan çıkartılan tapu harcı borçları.

EMLAK VERGİSİ: 2018 yılından önceye ait emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi.

BELEDİYE ALACAKLARI: Belediyelerce alınan ilan ve reklâm vergisi, yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve su tesisleri harcamalarına katılma payı.

Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
FOTOĞRAF 12
Title
Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi.
Title
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi.
Title
Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı.
Title
Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu.
Title
Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Title
Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor.
Title
Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi.
Title
Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
Title
Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Title
İlbaşı, Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var ifadelerini kullandı.
Title
'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi.
Title
'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı
Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
Sivas Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.


Tanzim fiyatı belli oldu

Tanzim fiyatı belli oldu

​Nohut, mercimek ve pirinç de satılmaya başlayacak.
İki pazar arasında 14 liralık şaşırtan fark

İki pazar arasında 14 liralık şaşırtan fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi farklar var.
6 bin telefon geldi

6 bin telefon geldi

'Beni MİT'e alır mısınız' diye soran da var, 'hakkımda soruşturma var mı' diye soran da.
Arabada Kim var

Arabada Kim var

​Dünyanın gözü Vietnam'daki bu görüşmede.
Son 3 gün

Son 3 gün

​Vergi borçlarında son başvuru tarihi 28 Şubat.
Benzine sürpriz indirim

Benzine sürpriz indirim

​Gece yarısı gelen zammın ardından sabah indirim.
Taraftarla tartıştı

Taraftarla tartıştı

​3-0'dan dönen maçın ardından Güneş'e tepki.
Sırtını Kandile dayadı

Sırtını Kandile dayadı

​CHP ve İyi Parti'nin HDP ile yaptığı ittifak il ve ilçe listelerine yansıdı.

Maltepe ayakta

Maltepe ayakta

​Maltepe Belediyesi'nin borçları yüzünden 3 mahalleye haciz konuldu.
Sokağa döküldüler

Sokağa döküldüler

Kimyasal paniği, özel cihazlarla ölçüm yapılıyor.
Batıya güzeldoğuya kötü haber

Batıya güzeldoğuya kötü haber

​Meteoroloji'den fırtına ve buzlanma uyarısı.
KarakozakaABD engeli

KarakozakaABD engeli

​Vatan topraklarına Türkiye'nin girişi engellenmek isteniyor.
Bu gece unutulmaz

Bu gece unutulmaz

​Fenerbahçe, derbide 3-0'dan geri döndü.
O vahşetaklından çıkmıyor

O vahşetaklından çıkmıyor

​Katliamın şahitlerinden Elman Memedov, yaşadıkları vahşeti Yeni Şafak'a anlattı.
FETÖ içinailelerini sattılar

FETÖ içinailelerini sattılar

​En yakınlarının mağdur ettiği kişiler, OHAL Komisyonu'nun titiz çalışmasıyla tespit edildi.
Taksit sayısı arttı

Taksit sayısı arttı

Vadeyi 60 aya çıkaran BDDK yönetmeliği yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.