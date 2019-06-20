Ekonomi Borçlu değil ortak olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borçlu değil ortak olacak

Kadın girişimciliğinin artması ülkemiz için büyük önem taşıyor. Kadınların ekonomik hayata katılımını attırmaya yönelik pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD); İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) işbirliğiyle Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER)’i kurdu.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Girişimci Kadın Merkezi kuruldu.
Girişimci Kadın Merkezi kuruldu.

100 GİRİŞİMCİ KADINA EĞİTİM

Proje ile 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentörlük hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak. Toplamda 1 milyon 450 bin lira bütçenin ayrıldığı çalışmanın, 1 milyon 270 bin lirası İSTKA tarafından sağlandı. İşbirliği kapsamında özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın başarılı projeler arasında seçerek hibe desteği verdiği proje, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına ‘girişimci’ olarak aktarabilmelerini de hedefliyor.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, dernek olarak ellerini taşın altına koyduklarına işaret ederek, “İş hayatımda yaşadığım en büyük sorun finansmana erişim sorunuydu. TİKAD olarak başka kadınlarımızın da bu engelle karşılaşmasını istemiyoruz” diye konuştu. Bulut, şöyle devam etti: “TİKAD Yatırım A.Ş Girişimci Merkezi’nden çıkan projelerimize borç vermiyor, ortak oluyoruz. Katma değer üreten, ihracata katkı sağlayan fikirlere destek olmayı sürdüreceğiz.”

  • POLİTİKA GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEK
  • İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise, küreselleşmeyle birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasında anahtar rol oynayan girişimciliğin dünyanın ilgi odağı olan bir kavram haline geldiğini yakından takip etiklerini ifade etti. Pişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha çok kadın girişimci görmek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.”
  • 10 TANESİ ŞİRKETE DÖNÜŞÜYOR
  • Proje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına girişimcilik, desteği sağlanmış olacak. Girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile bir araya gelmesi planlanıyor. Proje sonunda ise, gerçekleştirilecek faaliyetler ile eğitime katılan kadınların en az 25’inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak. Bunlardan 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek.

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