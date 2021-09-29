Ekonomi Borcu olanlar dikkat Yapılandırma için yarın son gün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma için yarın son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılması için son başvuru günü yarın doluyor. Düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan borçlar da yapılandırılabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma için yarın son gün
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Yapılandırma kapsamında, prim ve genel sağlık sigortası alacakları gibi SGK borçlarında, gecikme cezası ve yasal faizler silinecek. Mükelleflere peşin veya 2 taksitle ödeme seçeneği sunulacak.

Prim borçlarının yapılandırılması için başvurular yarın sona erecek. Borçların ilk taksit ödemesi için son tarih ise 30 Kasım.

52 milyar liralık borç yapılandırıldı

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 milyon başvuru ile 52 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şu ana kadar 1 milyar 300 milyon liralık tahsilat yapıldı.

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