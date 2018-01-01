Borsa bu yılda kazandırmaya devam edecek

Yıl boyunca yatırımcıların yüzünü güldüren BIST 100 Endeksi, 2017’nin son işlem gününde 115.333 puanı görerek rekor tazelemesi yeni yılda da yeni rekorların habercisi oldu. Bunun cevabını almak için 2018 beklentilerini konunun uzmanlarına sorduk.

İşte yanıtlar:

OLUMLU HABERLER COŞTURDU

KapitaFx Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Borsada olumlu hareket trendi olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Özellikle gelişmekte olan ülkelere fon akışının pozitif olduğu bir ortamda ucuz kalmış Türk Hisse Senetleri de daha yüksek performans gösterdi. Zaten bir süredir potansiyel sergiliyordu. Birincisi olumlu konjektürden yararlanıyor. İkinci olarak da iç piyasalarda olumsuzluk oluşturan ABD vizesi krizi vardı. Olumlu haberin gelmesiyle beraber borsa tarafında rekor seviyelerin yenilendiğini görüyoruz."

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BORSA 125 BİNE YÜKSELİR

“Şu an baktığımızda borsanın yukarı doğru çıktığını görüyoruz” diyen Erkan, bu değerlemeler açısından da yukarı doğru potansiyel getirebileceğini söyledi. Kur ve faiz tarafında ise aşağı doğru bir eğilimin olduğunu belirten Erkan, şu öngörülerde bulundu: “Özellikle 10 yıllık tahvilde kayda değer bir değerlenme var. Genel olarak Türk varlıkları açısından iyi bir fiyatlama eğelimi içinde. Borsa İstanbul’da kısa dönem içerisinde 120-125 bine doğru hareket eğilimi görmemiz mümkün. Kısa vaade için beklentiler olumlu. Genel olarak dünyada hisse senetlerine bir yönelme var. İç tarafta siyasi anlamda olumsuzluk görmezsek, piyasalardaki bu pozitiflik devam eder. Bu işin enflasyon bacağı var. Haftaya tatil dönüşü yıl sonu enflasyon açıklanacak. Muhtemelen baz etksiyle yüzde 12 aşağısı bir hareketlenme olacak. Bu da pozitif yönde bir etki oluşturacak. 115 bin kapanış çok önemliydi. Şu anda 25 bin bantta hedef olabilir."

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TARİHİ YÜKSELİŞ SÜRECEKTİR

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yücel Kamar, ABD ile vize probleminin ortadan kalkmış olmasının ve 3.çeyrekte gelen rekor ekonomik büyümenin yurt içi risk algısını düşürdüğünü belirterek, bunun da Borsa’da 115.000’lere varan tarihi yükselişin ardındaki temel etken olduğunu söyledi. Yılbaşının hemen ertesinde belli bir miktar kar satışları gelebileceğini, ancak bunun borsanın genel yükselişini çok fazla etkilemeyeceğini kaydeden Kamar, şöyle devam etti:

DIŞ ETKENLER SEYRİ BELİRLEYECEK

“Yurt içinde yıl sonu ekonomik büyüme rakamının yüzde 7’lere ulaşmasının beklenmesi, yine ülkemizin 2017 yılı ihracat performansının bir rekorla sonuçlanmasının beklenmesi; yurt dışında ise ABD dolarının yatay seyri, Türk ürünlerine yönelik talebin Avrupa’dan sonra dünyanın geri kalanında da artış göstermeye başlaması (ve bu durumun ihracatımızın 2018 yılı seyrini olumlu etkileyeceğinin beklenmesi), Suriye’deki savaşın şiddetinin artık iyice azalmış olması gibi etkenlere paralel olarak Borsa’daki yükselişin süreceği kanaatindeyim.”