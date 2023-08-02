Borsa dolar bazlı getiride dünya lideri

Bu yıl yüzde 31,28 değer kazanan Borsa İstanbul, 7 bin puanı aşarak yeni bir yolculuğa başladı. Rekor üstüne rekor kıran BIST 100 Endeksi, dolar bazlı bakıldığında ise 270 doların üzerine çıktı. Artan yatırımcı ilgisinin de etkisiyle yabancı takas oranı yükselişe geçerek yüzde 30,3 oldu. Borsa İstanbul’da dolar bazlı getiri son bir ayda yüzde 21,40 olarak gerçekleşti. Böylece BIST 100, dolar bazlı getirisiyle dünya ana endeksleri içinde en iyi performansı gösterdi. Uzmanlar, Borsa İstanbul’da 8.000 puan seviyesinin aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, “BIST 100 seçimden önce TL bazında 4.300 puan, dolar bazında ise 220 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bu düşüşte birçok faktör olmakla beraber ana etmen seçim belirsizliğiydi. Daha sonra seçim sürecinin tamamlaması, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’ndaki yeni atamalar, kademeli faiz artışı ve parasal sıkılaştırma süreci ile birlikte BIST 100 Endeksi’nde ciddi bir ralli gördük. Borsa İstanbul 7.200 puanı aşarken, dolar bazlı 270 doların üzerine çıktı. Yani endeks dip seviyelerinden yüzde 65’ten fazla değer kazandı” dedi. Borsadaki yükseliş trendine dikkat çeken Coşar, yatırımcıya yönelik şu tavsiyeleri verdi:





8.000 PUANIN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR

“Endekste bir süre daha yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Sene içerisinde 8.000 puan ve üzeri görülebilir. Burada hisse seçerken seçici olmak, çok spekülatif ve oynak hisselerden uzak durmak, çarpanları çok yükselmiş hisselerden uzak durmak, önemli.”



