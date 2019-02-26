Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kaybıyla 104.261,34 puandan başladı. Analistler, Fed ve ECB'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemesinin beklendiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,31 geriledi.
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,31 geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalışla 104.261,34 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile sigorta en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile ticaret oldu.

Dün artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test etmesinin ardından yüzde 1,11 değer kazancıyla 104.330 puandan kapandı.

  • Analistler, bugün piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunuma odaklandığını belirterek, ABD'de ayrıca konut başlangıçları, inşaat izinleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de katılacakları bir toplantıda konuşma yapacağını kaydeden analistler ECB tarafından yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili söylemlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Fed ve ECB'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemesinin beklendiğini aktardı.

Yurt içinde ise veri gündeminin zayıf olduğunu, açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Tanzim bakliyat satışı başlıyor
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Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışına da başlayacak.
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Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya’daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek.
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İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.
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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı.
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İşte Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı fiyat ve ürün listesi:
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Nohut Kilosu 5,5 lira ( İki kiloluk paket )
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Yeşil mercimek Kilosu 4,5 lira ( İki kiloluk paket )
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Yerli osmancık pirinç Kilosu 6 TL ( 5 kiloluk paket )
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Elma Kilosu 3 lira
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Her bir üründen tek paket satın alma hakkı veriliyor.
Tanzim bakliyat satışı başlıyor
Ankara ve İstanbul ve birkaç büyükşehirde sebze ile başlatılan tanzim satışlarına bugün itibarıyla nohut mercimek pirinç gibi bakliyat ürünleri ve elma da dahil ediliyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, bugün tanzim bakliyat satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte tanzim bakliyatta fiyat ve ürün listesi:


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