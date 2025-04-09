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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

10:379/04/2025, الأربعاء
AA
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,41 puan ve yüzde 0,83 azalışla 9.398,73 puana geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,41 puan ve yüzde 0,83 azalışla 9.398,73 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 düşüşle 9.398,73 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile metal ana sanayi oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477,14 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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