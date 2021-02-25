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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,84 artışla 1.510,32 puandan başladı. Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 1.483,02 puandan tamamlamıştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,29 puan ve yüzde 1,84 değer kazanarak 1.510,32 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile turizm oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 1.483,02 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

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