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Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi sektör kazandırdı?

10:3425/04/2025, Cuma
AA
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Piyasalarda pozitif seyir izleniyor.
Piyasalarda pozitif seyir izleniyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,23 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puana çıktı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlikler ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek,
"Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır"
ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 puanın direnç 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti



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