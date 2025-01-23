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Borsa güne yükselişle başladı: Günün en çok kazandıran ve kaybettiren sektörleri

Borsa güne yükselişle başladı: Günün en çok kazandıran ve kaybettiren sektörleri

10:1923/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,36’lık yükselişle 10.141,58 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,08 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,21 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.141,58 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,08 ile sigorta oldu.


Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamladı.


Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.


Ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.


Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST
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