Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazanan sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalarak 10.989,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,69 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.