Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,62 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 1,20 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.