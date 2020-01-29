Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 119.689,48 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile bilişim oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile bilişim oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararının takip edileceğini belirtti.

  • Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 121.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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