Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 388,89 puan ve yüzde 0,37 artarak 104.529,93 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile sigorta oldu.

Haber Merkezi AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazancıyla 104.529,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 388,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile sigorta oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü 104.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Fed takip ediliyor

Analistler, yarın Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dünya genelinde İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç, 103.400 ve 102.500'ün ise destek bölgesi olduğunu dile getirdi.

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