Borsa günün ilk yarısında yine yükseldi: Tarihi rekora adım adım

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,46 puan artışla 8.516,16 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 47,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.
Analistler, yurt içi piyasalarda alış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Tarihi yüksek seviyesini 3 Ekim 2023'te görmüştü
BİST tarihi yüksek seviyesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puanla görmüştü. Aralık ayında 7200 puan seviyelerine kadar gerileyen BİST yeniden ivme yakaladı ve bugün 8516 puana kadar yükseldi. Böylece BİST'in rekoruna sadece 46 puan kaldı.