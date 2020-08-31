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Ekonomi Borsa haftanın ilk gününü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,99 değer kaybıyla günü 1.078,61 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile ulaştırma oldu. Haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

En fazla bilişim kazandırdı

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile ulaştırma oldu.

Haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı.

"Ülke ekonomisi pozitif ayrışıyor"

  • Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçüldüğünü, dünyaticaretinde görülen çift haneli daralmalar göz önüne alındığında ülke ekonomisinin atılan proaktif adımlarla görece pozitif ayrıştığını söyledi.

Koronavirüs etkisi büyümeyi vurdu: Yüzde 9,9 daraldık
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Koronavirüs etkisi büyümeyi vurdu: Yüzde 9,9 daraldık

Yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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