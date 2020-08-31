Borsa haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Hayat

Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır? Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de, "İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Peki nazar duası var mıdır? Nazardan nasıl korunulur, nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası nasıldır?