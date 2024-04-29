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Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı: 10 bin puan sınırına geldi! İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya rekor bir başlangıç yaptı. Endeks, yüzde 0,77'lik bir artışla 9.992,45 puan seviyesinden işlem görüyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri oldu. Analistler, 10.000 ve 10.100 puan seviyelerinin direnç olduğunu belirtti.

10:24 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:40 - 29/04/2024 Pazartesi
AA
BİST 100 endeksi 10 bin puan sınırına geldi.
BİST 100 endeksi 10 bin puan sınırına geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselişle rekor seviye olan 9.992,45 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana çıktı.


En çok kazandıran sektör

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 3,70 ile spor oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puanla tamamladı.


Küresel piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.


Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı.


Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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