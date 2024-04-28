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Ekonomi

Bakan Şimşek verilerle açıkladı: 'Türkiye'ye dış kaynak gelmiyor' iddialarına cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti" dedi.

16:04 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 16:10 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış finansman sağlanmıyor iddialarına cevap verdi.


Şişecam'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı haberini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Şimşek,
"Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt"
değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek'in yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt.

Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor.

2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi.

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti"


Lokanta ve kafelerdeki KDV istismarı için yeni adım! GİB'ten yeni açıklama geldi: Hayretle karşılıyoruz KDV artışı söz konusu değil

Bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1, bazı marketlerin yüzde 20 yerine yüzde 1 KDV hesaplattığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlatırken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise beklenen adım geldi. Lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğin KDV artışı şeklinde algılanması üzerine ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. GİB'ten yapılan duyuruda tebliğin yanlış anlaşıldığına vurgu yapılarak herhangi bir KDV artışının söz konusu olmadığı belirtildi.


#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#dış finansman
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