Bakan Şimşek verilerle açıkladı: 'Türkiye'ye dış kaynak gelmiyor' iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize, özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz." dedi. Yılmaz, "Maliye politikası kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.